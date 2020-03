La carta de Mons. José Rico Pavés para 'vivir la Eucaristía' a pesar del coronavirus

Vivimos un tiempo que jamás podríamos haber imaginado. Llevamos semanas con nuestra vida patas arriba, y una de las consecuencias de esta pandemia del coronavirus, es que no podemos asistir a la celebración de la Santa Misa. Por eso el obispo auxiliar de Getafe, mons. José Rico Pavés, ha escrito la carta 'Pensar y vivir la Eucaristía como miembros de la Iglesia'.

El prelado ha querido con este mensaje a los fieles "recordar que los sacramentos son bienes de salvación confiados por Cristo a la Iglesia, y en cuanto miembros de la Iglesia disfrutamos de ellos". Y es importante que seamos conscientes de ello, para no pensar "que acudimos a los sacramentos como quien acude a una tienda a obtener un producto".

En 'El Espejo' de la Cadena COPE, mons. Pavés afirma que "si nos sabemos miembros de la Iglesia, estamos recibiendo los beneficios de cada Eucaristía que se celebra en cualquier parte del mundo. Podemos recibir el fruto del sacramento sin que estemos participando sacramentalmente y materialmente en ella". Refiriéndose a la comunión espiritual, explica que la "Eucaristía es un sacramento de la fe", y que "poniendo en ejercicio la fe, podemos recibir los beneficios que Jesús nos propone".

"La misa es siempre la puerta del cielo en la tierra, por eso nunca participamos solos en la Eucaristía". El obispo auxiliar de Getafe da palabras de esperanza, asegurando que se pueden sacar reflexiones buenas de esta situación crítica: "Tener una mirada de fe más amplia, que nos ayude a recordar el bien que supone la participación en la Eucaristía y que es un bien que se nos regala como miembros de la Iglesia. Ahora todo tiene una densidad especial porque nos toca más fuertemente el corazón".

"Como la Eucaristía es misterio de fe, cuando ponemos en ejercicio esta virtud, podemos comprender cómo el bien que Cristo nos regala en el sacramento del altar, que es Él mismo, lo podemos recibir si practicamos la fe". Mons. Pavés habla incluso de la posibilidad de no recibir esos bienes en una Eucaristía presencial: "Podemos no recibir los frutos que supone la Eucaristía si no ponemos en marcha la fe. La fe nos permite recibir el bien de la comunión con Cristo, de forma espiritual pero verdadera comunión".

Además el prelado incide en la importancia de permanecer unidos como Iglesia en estos momentos: "El obispo está puesto como sucesor de los apóstoles como principio de comunión en la Iglesia. Es contradictorio pretender querer cuidar la comunión con Cristo sin cuidar la comunión en la Iglesia. Necesitamos caminar juntos e ir de la mano para resolver una situación difícil".