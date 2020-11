Así lucha Cáritas por las personas sin hogar en España

En estos tiempos se crisis también vivimos un empeoramiento en las condiciones de las personas sin hogar. Las personas más vulnerables de nuestra sociedad ya tenían una situación difícil antes de la pandemia... y ahora la vida se complica todavía más. Antes de la crisis del coronavirus, durante y también después, está Cáritas Española para intentar ayudar a todas las personas posibles. Enrique Domínguez, Responsable de Personas sin Hogar de Cáritas Española asegura que acompañan a "casi 40.000 personas".

"La idea que teníamos hace 15 años de una persona sin hogar, más tradicionalmente varón, que ves en la calle, con barba... esa imagen ha cambiado" explica en El Espejo Enrique Domínguez. "No significa que no existan, pero ha ido variando. Siempre pensamos en quien no puede acceder a una vivienda. Mujeres que son expulsadas por situaciones de violencia, menores que salen de un internamiento... lo que tienen en común es que no pueden mantener un hogar".

Se calcula que hay unas 40 mil personas que no pueden acceder a una vivienda. Pero las cifras son complicadas, el Responsable de Personas sin Hogar de Cáritas nos explica que lo que se sabe a ciencia cierta es que "nosotros acompañamos a más de 39 mil personas. Casi 40 mil son acompañadas desde Critas pero evidentemente hay más. Nuestra intención es repetir los estudios cada dos años para tener una secuencia. Para poder recoger más datos" y conocer la realidad de una forma más profunda.

"La vivienda no es solo el accceso a un techo. Vivir sin hogar es mucho más. La vivienda proporciona acceso a otras cosas: poder tener relaciones personales, seguridad, poder cuidarse, tener espacio para la propia fe y poder ejercer otros derechos. La vivienda se convierte en un primer elemento básico para vivir en dignidad".

El problema del sinhogarismo se agraba también por el coronavirus: "Hay gran incertidumbre. Todo esto nos está pillando con el pie cambiado a todos. Pero sí que ha habido un primer impacto en las personas sin hogar. En un primer momento no se sabía dónde podían refugiarse. No había plazas suficientes en los centros y entonces hay muchos elementos de mejora que se pueden mejorar en esta segunda ola. Es mejor poner la venda antes que la herida. Hay muchas situaciones de vulnerabilidad que se han agravado, hay que estar muy atentos ahora".

Enrique Domínguez y Cáritas, destacan dos factores para buscar soluciones a este problema: "Garantizar la concepción de la vivienda como un derecho, no como un bien de inversión. Es algo que todas las personas merecen tener. A parte de este acceso, muchas veces un acompañamiento social y humano -que hacemos nosotros-, ese dar la mano y que haya profesionales disponibles para acompañar a personas que están pasando por momentos dolorosos".