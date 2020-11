Así es la labor del Servicio Jesuita a los Refugiados en todo el mundo

Hace exactamente 40 años, el Padre Pedro Arrupe fundó el Servicio Jesuita a los Refugiados. Arrupe no pudo quedarse quieto ante la conmoción de las personas que huían de la guerra de Vietnam y empezó esta historia de ayuda y entrega. Desde entonces, se han multiplicado sus escenarios de trabajo y también las manos que lo labran. El padre José Ignacio García es el director de este servicio en Europa y profundiza en su labor en El Espejo de la Cadena COPE.

El padre García asegura que este proyecto comienza, "como tantas iniciativas de una intuición y de un corazón sensible. Arrupe veía la televisión igual que nosotros. La mayoría nos quejamos o nos lamentamos, pero él se preguntó qué hacer. Lanzó un telegrama a otros jesuitas y le respondieron con muchas ideas. Entonces se lanzó a esta misión que poco a poco ha ido evolucionando. Es fruto de una persona interesada y de un corazón sensible".

El religioso es consciente de que lo mejor, es que este servicio no tuviera que existir: "Quién nos precede siempre es la calamidad y el conflicto desgraciadamente. Estamos en 10 zonas del mundo, por ejemplo Oriente Medio es la más reciente y por desgracia muy activa. Estamos en 50 países ahora mismo", cuenta el padre.

Respecto a su relación personal con el proyecto, el padre José Ignacio García explica que se vinculó al servicio "en el servicio en el año 92, acababa de terminar mis estudios en Madrid. En nuestra formación tenemos un periodo de dos años donde ayudamos en algún voluntariado y me enviaron a Mozambique. Fue un trabajo de educación y apoyo social y desde entonces siempre me he mantenido cerca. Hace tres años me enviaron a Bruselas para encargarme del servicio en toda Europa".

Pero el Servicio Jesuita a los Refugiados no pertenece solo a los jesuitas: "Desde muy pronto se vio que esto no era solo para los jesuitas. Siempre ha habido ayuda de otras congregaciones muy pronto laicos que han querido compartir esta misión y hoy también profesionales que quieren compartirlo con nosotros. El servicio se nutre de unos 60 a 80 jesuitas en todo el mundo, un buen grupo de religiosos y después muchísimos laicos".

"Si nos comparamos con otras ongs somos medianos o pequeños. No tenemos intención de competir. Pero nuestro valor añadido, además de aproximarnos a esta realidad, es esta comprensión del fenómeno. Defendemos, hacemos incidencia pero comprendemos esta situación, damos una respuesta a este problema y buscar soluciones concretas. Hay que contribuir con ideas para proponer alternativas".