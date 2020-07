Andrea Tornielli en COPE: "Primero está siempre la protección de los menores"

La Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede ha publicado el 16 de julio un Vademécum para protegeral menor en la Iglesia. Se trata de un 'manual' que quiere ayudar a todas las conferencias episcopales del mundo a erradicar los abusos. El Director Editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli ha desgranado este documento en 'El Espejo' de la Cadena COPE.

Tornielli explica que "representa en un único documento todo lo que se necesita hacer frente a los casos desde la primera noticia hasta el final del proceso. Es un manual para los obispos para que puedan actuar acorde con las leyes y, al mismo tiempo, no solo contiene normas y leyes sino consejos muy prácticos que se han demostradao útiles. Lo considero muy importante como documento".

Algunas de las instrucciones que presenta este Vademecum son por ejemplo la idea de "proteger la buena fama de las personas implicadas", a pesar de que "no hay buenas famas que proteger si alguien comete ese delito terrible", una vez -eso sí- se ha demostrado. Lo primero que hay que hacer es "proteger siempre a la víctima. Acogerles, escucharles y protegerles a ellos y a las familias".

Incluso sin explícita obligación legal, la autoridad eclesiástica tiene que dar noticia a las autoridades civiles

El documento da un paso más a la hora de tratar las denuncias: "No se trata de evaluar todas las denuncias anónimas pero se trata de tomarlos en consideración. Si llega un mensaje o una noticia que llama la atención, puede ser que sea la ocasión para averiguar algo más. Hay anónimos que pueden contener hechos que pueden hacer que se comience una investigación".

Respecto a la comunicación que debe reflejar la Iglesia sobre los abusos, el Director Editorial afirma que no se puede "anticipar el juicio sobre los hechos. Hay una investigacion previa y antes de tener cualquier forma de certidumbre sobre los hechos no hay que adelantarse. No se puede decir en primera instancia que es un complot pero al mismo tiempo no se puede decir que es culpable sin saberlo".

Tornielli se refiere también a lo que propone este 'manual' sobre la relación entre la Iglesia y las autoridades civiles: "La obligación de denunciar los casos depende de la legislación de cada estado. Debemos acturar en perfecta conformidad con la ley". Pero en este documento se explicita que "se aconseja a las víctimas denunciar, y en el vademecum se subraya que incluso sin explícita obligación legal, la autoridad eclesiástica tiene que dar noticia a las autoridades civiles competentes. Esto es indispensable para tutelar a la persona ofendida o para proteger a otros menores de estos actos delictivos. En primer lugar siempre está la protección de los menores y actuar para que no estén en peligro".