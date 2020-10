Ángel Rodríguez, en Deportes COPE: "Me dijeron que fue Setién quien tomó la decisión de que no fuera al Barça"

El jugador del Getafe, Ángel Rodríguez, estuvo este jueves en Deportes COPE analizando su momento actual en el equipo madrileño y también habló de sus ofertas en el pasado verano de otros equipos.

Ángel estuvo incluso en la órbita del Barcelona en el último mercado de invierno, pero finalmente el club blaugrana fichó a Braithwaite para sustituir a Luis Suárez por su lesión. El ariete azulón reconoce ese interés del Barcelona, pero "nunca se llegó a concretar" y señala a Quique Setién como el culpable de que la operación no se hiciera: "Me dijeron que fue Setién quien tomó la decisión de que no fuera al Barça".

El delantero canario es conocido por su papel de revulsivo en los encuentro del Getafe, pero lo que quiere Ángel "es jugar, pero si me toca ser revulsivo lo aceptaré de la mejor manera posible" y además añade que él está "encantado desde que llegué aquí. Me siento querido por el club y por la gente".

Sobre el mercado de fichajes, donde recibió ofertas para salir de Getafe, el canario reconoce que los 10 millones de su cláusula "con mi edad y con la pandemia por delante" le parece mucho "las cosas como son".