Miquel Àngel Tomás (Cardassar): "En Regional, dije a los jugadores que el Cholo pagaría por entrenar aquí"

El 'Gordo' del sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey ha caído en San Lorenzo de Cardassar, donde equipo de Tercera División ha acogido al grito de 'Ole, ole, ole, Cholo Simeone' la noticia de que se enfrentarán al Atlético de Madrid.

Miquel Àngel Tomás, entrenador del Cardassar, explicó en Deportes COPE este lunes que "tiene sentido. Yo llegué el año posterior al desastre de la 'torrentada', y aquí gustaba el hecho de que pudiera tocar Osasuna por el hecho de que tuvo un gesto bonito con el club. Pero a mí me llamaron de una emisora local en la que me preguntaron qué club me apetecía y, sin pensar ni tener en cuenta este hecho, dije que el Atlético de Madrid porque mi padre es atlético".

"Y casualmente, hace más o menos un año, cuando estábamos en Regional Preferente, y el equipo estaba creciendo, un día les dije que el Cholo Simeone pagaría por entrenar a este equipo. Y casualidades de la vida...", explicó.

La ausencia de público será notable en la eliminatoria: "Agradezco que la Federación dé opción a que los campeones regionales den cabida a estos clubes tan modestos. Es algo tan grande que ni en mis mejores sueños. Imagínate que hace dos años, el campo fue destrozado con la 'torrentada'. Y ahora podemos recibir a uno de los grandes del mundo del fútbol y nos encontramos con una situación severa que nos impide llevar una vida social al 100%. Esperemos que no se prive en exceso el acceso al público porque es algo histórico".