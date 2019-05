La Orden de módulos llegó tarde y mal

Al final llegó la Orden del Ministerio de Hacienda sobre reducción de módulos. Y llegó tarde porque se publicó en el BOE del martes 30 de abril, casi un mes después de que hubiese comenzado el plazo para realizar la Declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2018, y dos días después de que se hubiesen celebrado las elecciones generales.

Visto su contenido cobra fuerza la idea de que los responsables de los Ministerios de Hacienda y de Agricultura actuaron con premeditación y alevosía para que el malestar que sabían iba a crear esta norma no incidiese en la intención de voto de los que pudiesen sentirse agraviados. De ahí que también haya llegado mal.

No lo digo yo, lo dicen las organizaciones agrarias, que han criticado que muchas producciones y sectores que atravesaron dificultades por diferentes circunstancias climatológicas o de crisis de mercado no han salido bien paradas. También algunas Administraciones, como la Junta de Andalucía, han señalado que no se han atendido las principales propuestas que remitió a Hacienda.

Y, mientras desde el sector se pedía que apareciese la Orden, ¿que hacía el ministro de Agricultura? Pues siguiendo su tónica habitual estaba desaparecido. Por ejemplo, en la semana previa a las elecciones tan sólo tuvo dos actos oficiales y uno casi puede considerarse electoral: la inauguración de una feria en la localidad cordobesa de Pozoblanco y su asistencia al Consejo de Ministros.

El resto del tiempo estuvo dedicado a los mítines, es decir, a ejercer como candidato pero no como ministro, que es por lo que cobra. Y en esta semana última ha estado desaparecido literalmente. O sea, que en una no hizo nada y en la otra ha descansado.

Como dice un oyente hay que “desear que del nuevo Gobierno salga un ministro que no mire al cielo cuando le hablan de los problemas de su competencia”. Dicho de otra manera, esperemos que “el desaparecido” y mileurista Luis Planas desaparezca de verdad del nuevo Gobierno que formará previsiblemente Pedro Sánchez. Todavía falta más de mes y medio para saberlo.