Girauta responde a Edmundo Bal asegurando que es "inútil" atacar a Vox

El que fuera portavoz en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha hecho mención en su cuenta de Twitter con motivo de unas declaraciones de Edmundo Bal, actual portavoz de Ciudadanos en el Congreso, que realizó el pasado sábado, asegurando que: “no veo cosa más inútil en política que la moción de censura anunciada por Vox para este mes de septiembre”.

Este hecho, fue la causa que motivó a Girauta a publicar un twitt en el que expresaba lo que pensaba sobre las declaraciones de Bal, asegurando que: “no recuerdo una cosa más inútil en política que esa gestoría a la que llamáis, injustamente, Ciudadanos”.

En palabras del portavoz adjunto: “es una acción política totalmente inútil”, aseguró Edmundo Bal, en una entrevista concedida a Europapress. “No va a salir adelante, sólo trata de poner el foco mediático y una publicidad en un momento tan importante para España”, afirmó Bal.

A) Yo no recuerdo una cosa más inútil en política que esa gestoría a la que llamáis, injustamente, Cs.



B) Parte de la inutilidad radica en obcecarse con Vox, que no gobierna, cuando quienes gobiernan están minando el sistema del 78.



C) Mi máximo respeto personal a E. Bal. https://t.co/kFpzTUanEe