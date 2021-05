El exgerente de Podemos dice al juez que aprobó pluses salariales: "No conozco norma que me lo impidiera"

El exgerente de Podemos Pablo Manuel Fernández Alarcón ha declarado este viernes ante el juez del caso 'Neurona' que durante su etapa en el cargo aprobó complementos salariales de forma puntual, valorando circunstancias personales de los trabajadores, una cuestión clave, ya que una de las líneas de investigación consiste en determinar si su sucesora, Rocío Esther Val, podía acordar esos pluses, que decidió para ella y otros compañeros.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha citado a Fernández Alarcón al reabrir la investigación por un presunto delito de administración desleal imputado a Val por implementar dichos pluses, a los que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente se refirió en su denuncia --de la que partió el caso 'Neurona'-- como posibles sobresueldos.

Calvente puso la lupa en los dos complementos que cobraban Val y el tesorero, Daniel de Frutos, --uno por Coordinación, de 210,32 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros-- y en el de Responsabilidad Personal (otros 210,32 euros) que recibía la abogada Marta Flor, así como en los reembolsos que habrían recibido en una media de 300 euros mensuales la gerente y De Frutos en concepto de gastos por desplazamiento.

"Sobre el tema de los salarios, lo que ha dicho este hombre, es que él ha implementado los complementos que tenía que hacer mientras fue gerente. Ha hablado de casos particulares, que por circunstancias familiares o circunstancias de penuria de algún empleado, él decidió incrementar sueldos y reconocer complementos", ha dicho el abogado de Val, Padua Ortiz de Mendivil, en declaraciones a la prensa a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

De acuerdo con este letrado, Fernández Alarcón ha descrito el cargo de gerente como el máximo responsable de Recursos Humanos de Podemos explicando que, como tal, quedaba en sus manos la decisión de conceder esas subidas puntuales de sueldo. De hecho, preguntado directamente por ello, el ex dirigente 'morado' ha indicado que él no pedía autorización para aprobarlas. Así, no ha puesto en duda que Val pudiera proceder de la misma manera.

"Ha habido una respuesta tajante por parte de Fernández Alarcón: 'No conozco ninguna norma que me impidiera poner los complementos salariales que quisiera poner, no conozco ninguna norma que me lo impidiera'", ha apostillado, por su parte, el abogado de Podemos, Gorka Vellé, citando textualmente al testigo, también en declaraciones a los medios de comunicación.

En cambio, la abogada y vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha considerado vaga la declaración de Fernández Alarcón por cuanto, si bien ha señalado que en casos concretos podían aprobarse esos complementos salariales, al mismo tiempo habría dicho que, conforme a los estatutos del partido, quien los puede acordar es el Consejo de Coordinación.

"Está muy claro lo que dicen los estatutos y, como en cualquier empresa, se tienen que seguir unos protocolos", ha subrayado Castro, recalcando que la interpretación propia que ha ofrecido el exgerente sobre la normativa interna de Podemos "en documentos legales no ha lugar". En consecuencia, para Vox, "está claro que los complementos que dice Rocío Val que se autoaprobó para ella no tenía competencia para hacerlo".