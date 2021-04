Pilar Cisneros: "Hay que escuchar a la ciencia. Hay que escuchar a expertas como Margarita del Val"

Cuando en España vamos ya por el quinto, sexto e incluso séptimo plan diferente de vacunación que hasta he perdido a cuenta, de lo que me acuerdo son del as palabras de Margarita del Val, viróloga del CSIC. La hemos tenido eta semana en 'La Tarde' y da gusto escucharla porque es muy clara en lo que dice. Ella nos ha dicho que si por ella fuera, todas las vacunas disponibles en España, que ahora son cuatro, se pondrían en igualdad de condiciones a toda la población, priorizando a las personas más vulnerables, que ahora son personas de más se setenta años y también enfermos crónicos.

También nos dejó un mensaje súper contundente en cuanto a la seguridad de las vacunas. Dijo que las cuatro vacunas disponibles son las vacunas más seguras de toda la historia de la humanidad. Es un mensaje tranquilizador. Hay que escuchar a la ciencia. Hay que escuchar a expertas como Margarita del Val.