Beatriz Pérez Otín nos acerca la historia de Xavi, un joven que padece una distrofia incurable y degenerativa

La historia que te traigo esta semana es un canto a la vida, aunque desde la superficie pueda parecer todo lo contrario. Xavi dice que para poder vivir, aprendió a morir primero. Y es que Xavi Argemí, de 25 años, padece distrofia incurable y degenerativa. A los tres años le diagnosticaron el Síndrome de Duchenne y desde entonces ha visto cómo, poco a poco, su cuerpo iba limitando su movilidad, hasta mover sólo unos dedos y la cabeza.

Xavi necesita ayuda para todo, pero aún así, y ahora que se aprueba la Ley de la eutanasia, habla para la Cadena COPE, para defender la vida. Su vida. Frente a la eutanasia, frente a los que definen el derecho a morir, él defiende el derecho a vivir dignamente con cuidados paliativos, porque cada día que él vive es vida.

Y él, ama la vida: una charla con un amigo, leer, su sobrino, a toda su familia: ¿Por qué renunciar a ella? - se pregunta - ¿Por qué renunciar a sus seres queridos, si los cuidados paliativos le ayudan a vivir con DIGNIDAD? Reconoce que no todos los días son positivos, pero por encima de la enfermedad él se considera un hombre feliz.

Pérez Otín: "Para Xavi y su familia tirar la toalla no es una opción"

En España casi 80.000 personas mueren cada año sin recibir cuidados paliativos ¿Por qué no están al alcance de todo el mundo?. Xavi dice:”Todo el mundo quiere morir dignamente, pero yo creo que morir dignamente no es quitarte la vida, sino que te den los medios para seguir pudiendo vivir sin sufrir y acompañado”. Para Xavi y su familia tirar la toalla no es una opción. Su combate es justo el contrario, que Xavi pueda vivir. Por eso hace años que este joven decidió aprender a morir, para poder vivir con la máxima intensidad y hasta el final.