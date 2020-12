Beatriz Pérez Otín cuenta la historia de Paula, la joven que se negó a homenajear a Maradona

Para ti, ¿quién es un valiente? Para mí es aquella persona que es fiel a sus principios y valores, y por ellos es capaz de defenderlos, aunque vaya a contracorriente, aunque tenga consecuencias.

Esta semana le quiero dedicar el episodio de 'Carne y Hueso de La Noche' para COPE.es a la jugadora de fútbol, Paula Dapena. Una joven mujer de 24 años que ha pasado del anonimato a estar en la picota en menos de una semana.

Paula juega en el Viajes InterRías. El pasado fin de semana su equipo se enfrentaba en un amistoso al deportivo Abanca. Pocos minutos antes de saltar al campo, Paula se entera que se va a guardar un minuto de silencio por Maradona. Ya en el vestuario insinúa que buscará la manera de mantenerse al margen de ese homenaje a quien ella no resta sus méritos deportivos, pero sí critica su vida personal en la que acumuló varias denuncias por violencia machista de sus sus exparejas. Al salir al campo y durante el minuto de silencio, Paula, en medio de sus compañeras, decide sentarse y dar la espalda. Una imagen super potente para criticar a quien define “como violador, pedófilo, putero y maltratador".

Su gesto ha sido alabado y criticado a partes iguales. "Lo volvería a hacer una y mil veces más" ha dicho Paula que cuenta con el apoyo de sus compañeras y su entrenador, y que a la vez está recibiendo comentarios desde 'a fregar' y 'vete a la cocina', hasta amenazas de muerte". Para Paula, tal y como le ha contado a Juanma Castaño en el Partidazo: “La vida que ha llevado Maradona no merece el homenaje. La persona es lo que es dentro y fuera del campo. Por desgracia lo que hacen fuera del campo embarran su carrera deportiva.”.

Mientras te cuento su historia no deja de sonar en mi cabeza una canción de Sabina, “Noches de Boda”, en la que dice: “Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena”.

El gesto de Paula no debería entenderse solo como una decisión feminista, criticar el maltrato es una cuestión de todos, es un problema de toda la sociedad.