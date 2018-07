Muere envenado Kaos, el "héroe" que encontró supervivientes bajo los escombros de Amatrice

Kaos, un pastor alemán, era considerado un "héroe" por haber encontrado bajo los escombros, en agosto de 2016, a varios supervivientes de un terremoto de magnitud 6,2 en la ciudad italiana de Amatrice. Su dueño, Fabiano Ettore, encontró el cuerpo sin vida del animal en su casa, tras haber sido envenenado, el pasado sábado. "No tengo palabras, no puedo entender un acto tan terrible", cuenta Ettore al medio británico 'The Guardian'. Ettore compartió una foto en Facebook en la que se anunciaba la muerte de su compañero dejando unas duras palabras. "Tú persona de mierda, espero que no puedas tener paz mientras vivas, me has quitado la cosa más preciada" dice Ettore, que también le dedica unas palabras al autor de este acto, "debes morir envenenado, se lo has quitado a una comunidad entera, porque él ha salvado vidas, espero que nunca lo necesites". Ettore acaba su mensaje dedicándole unas palabras a su compañero "corre amigo mío, busca ahora desaparecidos allí. Siempre en mi corazón".

Las asociaciones animalistas han denunciado el hecho y han declarado a la persona que ha envenenado al perro de "criminal peligroso". Y han pedido que se refuercen las penas para aquellos que maltratan y matan animales. "Han matado a un héroe que, junto al resto de los equipos de rescate, cavó con sus cuatro patas durante unos hechos dramáticos para encontrar supervivientes de una masacre", ha dicho Rinaldo Sidoli, uno de los portavoces de "Animalisti Italiani". "Kaos salvó a humanos, y estos mismos humanos son los que le han envenenado", ha añadido.

Ilaria Fontana, política del Movimiento Cinco Estrellas, que ahora mismo gobierna en Italia junto a La Liga ha declarado que "encontrarán a los responsables. Es inaceptable y aquellos que no respetan a los animales pagarán". Además, la policía italiana ha abierto una investigación para encontrar al responsable del envenenamiento.

Ettore quiso dedicar un mensaje de despedida a Kaos, en el que incluía un video suyo mientras buscaba supervivientes bajo los escombros. "¡Adios amigo mío! Has dejado un vacío insaciable", escribe Ettore, "no trates con odio a quien te ha hecho esto [...] cuando te mire y veas que tu eres su salvador morirá lentamente solo". Para terminar, Ettore le dice que ha sido un "amigo fiel", y afirma que "un día nos abrazaremos de nuevo".