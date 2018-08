El hermano de Messi, condenado a dos años y medio de cárcel por llevar un arma

Matías Messi, hermano del delantero del Barcelona y capitán albiceleste Lionel Messi, fue condenado este jueves en Argentina a dos años y seis meses de prisión no efectiva por portar ilegalmente un arma de fuego, según informaron fuentes judiciales. Esta sentencia lo exime de ir a prisión, pero no podrá salir del país y deberá trabajar ocho horas mensuales en la escuela de fútbol "Los Leones", de su Rosario natal. "No se pudo determinar que haya portado el arma con fines ilícitos", señaló el fiscal Lucas Altare en declaraciones recogidas por el Diario Clarín.

La resolución se tomó tras un "acuerdo abreviado" al que llegaron los abogados de Matías Messi, de 36 años, y la Fiscalía. El hermano mayor del jugador del Barcelona fue hospitalizado el 30 de noviembre pasado tras haber tenido un accidente náutico con la lancha que gobernaba, que quedó totalmente cubierta de su propia sangre. En ese vehículo los efectivos policiales encontraron un arma sin declarar.

Poco tiempo después la familia de Messi emitió un comunicado en el que aseguraron que el arma no era de Matías y que fue descubierta varias horas más tarde de que este abandonara la lancha. Matías Messi protagonizó un hecho similar el 3 de octubre de 2015, cuando fue detenido por efectivos de la Gendarmería (policía de frontera), quienes le decomisaron un arma que no estaba registrada. Además, fue detenido en marzo de este año tras protagonizar un siniestro vial y presuntamente haber amenazado al otro conductor con un arma.