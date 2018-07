Daniel Martin gana en el Mur de Bretagne; Valverde, tercero; Van Avermaet mantiene el liderato

El irlandés Daniel Martin (UAE Emirates) fue hoy el más poderoso en el Muro de Bretaña y, merced a un fulminante ataque dentro del último kilómetro, logró imponerse en la sexta etapa del Tour por delante del francés Pierre Latour (AG2R) y el español Alejandro Valverde (Movistar).

Martin coronó la cima del "pequeño Alpe d'Huez" de Bretaña como vencedor con un tiempo de 4h.13.43 en el trayecto entre Brest y el muro donde Alejandro Valverde se quedó con la miel en los labios después de una remontada que le dejó en la tercera plaza.

La subida de 2 kilómetros al 8 por ciento causó disgustos importantes por inoportunas averías, que afectaron al holandés Tom Dumoulin, que perdió 50 segundos, y al francés Romain Bardet, que se dejó 28. Además de la avería, Dumoulin recibió una penalización de 20 segundos por seguir la estela del coche de equipo. El holandés se tuvo que bajar de la bicicleta para cambiar la rueda delantera y, tras volver a la carrera, decidió ponerse a rebufo del coche de su equipo para tratar de perder el menor tiempo posible.

No hubo sangre en la explosiva subida. Valverde dio tiempo a Richie Porte, el líder Van Avermaet, Nairo Quintana, Mikl Landa y Vincenzo Nibali. Se despistaron en la refriega otros, como Chris Froome, que perdió 5 segundos, y el colombiano Rigoberto Urán, que cedió 8.

Van Avermaet luchó por una etapa que le venía bien, pero hubo de conformarse con mantener un día más la prenda dorada. Le siguen en la general el británico Geraint Thomas (Sky) y el estadounidense Tejay Van Garderen (BMC), a 3 y 5 segundos. Entre los favoritos al título o al podio, el "líder" es Urán (EF), séptimo, seguido de Valverde, octavo y primer español. En un pañuelo de 15 segundos se juntan además Landa y Froome. El único distanciado, a más de un minuto de sus rivales, es el colombiano Nairo Quintana.

Alejandro Valverde se lamentó de volver a quedarse con la miel en los labios y "haber rematado otra vez al poste" tras su tercera posición: "Ha sido un final complicado y para la colocación, pero es lo que hay. Lo importante es que me encuentro bien y tengo buenas piernas", comentó.

"Seguimos pasando los días y ya he sido cuarto y tercero, pero ganar en el Tour es difícil", aseguró. Valverde insistió en que antes de llegar a las primeras etapas de alta montaña en los Alpes "hay que ir salvando los días".

Por su parte, Omar Fraile (Astana) se mostró satisfecho porque su equipo pudo salvar el día después de que su líder, el danés Jakob Fuglsang, se viera sorprendido por un abanico a 100 kilómetros del final de la sexta etapa del Tour de Francia. "Hemos sabido reaccionar rápido y hemos salvado el día", comentó el vizcaíno en el Muro de Bretaña. "Esto es el Tour y aquí nadie se salva de sufrir una avería o una caída y nadie sabe lo que es tocar el freno", insistió sobre los riesgos que deben eludir cada día.

A Fraile se le vio entre los primeros en los momentos finales de la etapa, pero finalmente no pudo seguir la rueda de los más fuertes porque "los calentones de cada día se pagan". En su opinión y tras seis etapas disputadas considera que "a día de hoy no hay favoritos y hasta que no llegue la alta montaña solo se pierde tiempo por caídas y averías".

Este viernes se disputa la séptima etapa, entre Fougères y Chartres, con un recorrido de 231 kilómetros