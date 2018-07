Rafael González, oreja con buena novillada de Montealto en Las Ventas

La vuelta a los ruedos de Jesulín de Ubrique parece haber exacerbado el afán en el público de desprenderse del outfit en pro de las bondades de los toreros –hoy novilleros-. Eso si, del wonderbra se ha pasado al castellano. Varios calcos y alguna deportiva le cayeron a Rafael González mientras paseaba la única oreja del festejo. Claro, que viniendo de donde venían no se puede determinar si eran en forma de agasajo o queriendo emular a algún enemigo del recordado George Bush.

La novillada de Montealto, de buena presencia y superior juego, pese a que dos ejemplares se fueron a los corrales, estuvo por encima de una terna que vino a cenar a Las Ventas sin cubiertos. Y es que la novillada se convirtió en un aperitivo de lo que en el coso venteño se anunciaba, la segunda cena de Simón. Tras la muerte del tercero asomaron hamburguesas y no pocas recetas mainstream de considerable trapío. Viernes 13, será por eso.

Lo más destacado del festejo tuvo lugar recién calmados los acordes de Agüero. Lagartijo demostró su buen concepto en una faena que fue de menos a más. Exenta de ansia por agradar y ahondando en la pureza. Por momentos lo consiguió, especialmente por el pitón derecho. Desmayo y gusto que no terminó de calar en los tendidos. Cerró su labor con una buena estocada y los pañuelos no se hicieron de rogar. Justo Polo no atendió la mayoritaria petición. El novillero, de 26 años, dio una vuelta al ruedo.

Rafael González se afanó por recibir al quinto de la tarde en los medios ante las protestas del público. Hasta que no acudió el torero al tercio no acometió el utrero de nombre Colgado II. El último astado que se apellido II hizo las delicias del respetable. Y este no fue menos. Ni aquel día ni este hubo delante un torero que supiese sonsacarle tamaña calidad. Se afanó Rafael González en imitar conceptos. Lo cual no es sino una crisis de concepto. A pesar de ello, la cabalgata de autobuses premió el esfuerzo con una oreja que, esta vez sí, otorgó el palco. El toreo es distinción, una distinción de la que hizo gala su tocayo de plata. El otro Rafael González, que hoy cumplía 22 años de alternativa. Soberbio en la lidia. Da igual cuando leas esto.

Dorian Canton se presentaba en Las Ventas, un novillero de Pau, localidad francesa que esta semana se ha convertido en trágica noticia en España. El joven de tan solo 17 años demostró querer ser torero. Evidenció su lógica bisoñez, pero trató en todo momento de colocarse en el sitio y torear por derecho. Su lote fue el menos propicio. Aun así, el francés tiene ese algo, eso que invita a querer volver a verlo. No imita a nadie, busca su concepto y si le dejan –toros y empresarios- lo encontrará. Seguro. Aparte de los astados, su única cruz fue no hacer la cruz. Tiene que corregir esa espada.

Salvo el lote de Canton, los novillos de Montealto fueron proclives al triunfo. El capote de Rafael González y la soltura con la diestra de Lagartijo fue lo único destacable. Uno, el primero, debe atender a sus maestros y otro, el segundo, debe plantearse una alternativa –taurina o vital- para seguir ascendido en el toreo y en la vida. Dorian Canton no debe sino seguir trabajando y ahondando en su concepto. Tiene tiempo, el toreo no tiene prisa. Eso sí, a cenar a Las Ventas, hay que ir con cubiertos.

FICHA DEL FESTEJO

Madrid, viernes 13 de julio de 2018. 2ª novillada del certamen de nocturnas. Un tercio de plaza (8.052 espectadores).

Novillos de Montealto, tercero y quinto como sobreros. Bien presentados y de variado juego. Los mejores, 1º y 5º; descastados 3º y 6º.

Javier Moreno “Lagartijo”, vuelta al ruedo con protestas y silencio

Rafael González, silencio tras aviso y oreja protestada

Dorian Canton, que se presentaba en Las Ventas, silencio en ambos