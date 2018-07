Google recurrirá la multa de la CE

Google ha anunciado que recurrirá la multa interpuesta por la Comisión Europea (CE) de 4.343 millones de euros. A través de Twitter, la gigante tecnológica ha anunciado que "recurrirán la multa de la Comisión Europea". En la misma publicación han declarado que Android "ha creado más oportunidades para todos, no menos", y que "un ecosistema vibrante, rápida innovación y precios más bajos son las marcas clásicas de una competición robusta".

.@Android has created more choice for everyone, not less. #AndroidWorks pic.twitter.com/FAWpvnpj2G