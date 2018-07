Iván, el nicaragüense escondido bajo peligro de muerte

Las protestas en Nicaragua poco a poco se expanden a diferentes puntos del país. En el municipio de La Trinidad, a unos 1300 kilómetros de Managua, empezaron las protestas contra la represión de Ortega...Primero comenzaron a protestar los jubilados, y después cuando llegó el 18 de abril, los estudiantes lo paralizaron todo, para sumarse al movimiento.

Si el diálogo no lleva a nada, es posible que se convierta en una guerra civil

En 'La Tarde', hemos tenido la oportunidad de hablar con su líder, que vive escondido bajo peligro de muerte. Era el encargado de coordinar el tranque hasta que los paramilitares lo arrasaron, pero él logró escapar: "Me sumé cuando explotó todo y cayeron los primeros universitarios cuando explota todo. Yo convoco una reunión en la Universidad y les dije que teníamos que hacer algo, que teníamos que marchar y protestar. Ese mismo día recibimos numerosos ataques de personas cercanas al Gobierno.

Lo peor, es que les llegaron a disparar con fuego real, y ahora vive escondido sin ver a nadie: "Sí, toda la vida nos han reprimido con armas de fuego. Llevo desde el 3 de julio escondido, desde ahí no me ha visto mi familia. Si me descubren, me acusan de crimen organizado, robo, y cualquier cargo que implique pasar tiempo en la cárcel".

Según Iván, la única solución podría ser una guerra civil: "Si el diálogo no lleva a nada, es posible que se convierta en una guerra civil, es la única salida, como hay gente que ha utilizado armas, con ayuda extranjera no les molestaría combatir".

¿Que pedirías?: " Primero, les agradecemos el apoyo que nos dan. Agradecemos la ayuda, el pueblo necesita su apoyo, porque hay mucha gente en mi misma situación y no tienen apoyo. Nosotros estamos en una situación muy difícil, necesitamos ayuda".