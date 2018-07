Expósito: "¿Te imaginas la asignatura de valores cívicos en manos de Torra o Puigdemont?"

El presentador de 'La Tarde', Ángel Expósito, ha analizado en el monólogo de este viernes el tema de la educación, tema central de la semana en el Congreso: "La verdadera cuestión se encuentra en las transferencias autonómicas. “Nadie se atreve a hincar el diente en el problema de fondo. En la educación transferida a las Comunidades Autónomas. Es imposible meterse en el laberinto. Nadie se atreve a mentar la bicha. A unos por independentistas; otros por progresistas y reformistas; los de más allá por manipuladores y los otros por pusilánimes...Aquí nadie ha intentado abordar el quid de la cuestión de la educación en España, que no es otro, que el despendole de la educación en 17 sistemas autonómicos más Ceuta y Melilla”.

A continuación, el comunicador aportaba tres claves, para entender la situación actual. En primer lugar: “El tema social más importante que puede controlar un estado, como la educación, junto con la sanidad. Se lleva acabo con un grupo parlamentario minúsculo de ochenta y tantos diputados, eso sí con Podemos, Indepes, nacionalistas y hasta etarras. Pero es lo que hay”.

Segundo: “Partiendo de la base de que la religión católica la escogen más del 60% de los padres, ¿Se puede acometer lo que el Gobierno ha planteado con 80 diputados?”. Y por último: “Nadie es su sano juicio puede negar que estamos en una crisis de valores. En España y en Europa”.

Esto no hace más que plantear diferentes cuestiones, porque hay cosas que no entienden: "¿El Gobierno plantea en serio que esa asignatura de valores cívicos, dependan de los 17 sistemas educativos más Ceuta y Melilla? ¿Te imaginas esa asignatura en manos de Torra o Puigdemont. No sé, ¿te imaginas hablando de valores, cómo abordar el terrorismo etarra, el relato o las víctimas?

Y finalizaba: "Ni la religión, ni la concertada, ni los presupuestos. Eso son excusas, globos sonda y trampas. El gran problema de la educación en España, a todos los niveles, fue y es su transferencia a las Comunidades Autónomas. Sinceramente, creo que un problema, un drama sin solución".