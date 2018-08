"En España hay un máster para ser maestro cervecero, y es bastante eficiente"

¿Cuál es la bebida favorita de los españoles? No cabe duda que una buena cerveza fresquita, en nuestro chiringuito favorito, o simplemente en casa con los amigos. Cada verano se consume una media de 1,23 millones de litros de esta bebida. La UE produjo 41.000 mil millones de litros, 2 mil más que el año anterior. Alemania es el mayor productor, pero en España no nos quedamos atrás, estamos en el 4º puesto, con 3.600 millones de litros producidos.

"Uno de los patrones es beberla en copa"

En 'La Tarde' hemos hablado con una maestro cervecero, y a su vez director de MasMalta, Pablo Vijande: "La cerveza hay que tomarla como más la disfrutes, uno de los patrones es beberla en copa, porque hay quien la bebe en botella. Y por supuesto, en vaso de tubo no".

Como tal no existe el titulo universitario de maestro cervecero, pero sí un máster que acredita algo similar, porque maestro cervecero es el cargo: "Existe la especialidad de algunas universidades que permiten ejercer de maestro cervecero, y desgraciadamente no hay universidades que hagan este curso de licenciatura, de 2º grado. Estos títulos se hacen en Irlanda y en Alemania, aquí existe un máster bastante eficiente pero no es una titulación universitaria".

ESCUCHA AQUÍ EL AUDIO COMPLETO

Pablo es maestro en cerveza artesanal, una tradición que apenas tiene unos años: "Yo hablaba de artesanal, porque la tradición implica siglos y generaciones de un tipo de cerveza. Nosotros evidentemente, no tenemos una gran tradición, porque nuestra cultura es de vino. Desde los últimos años más en cerveza, y cuando pase una generación ya será algo instaurado. Estamos en la primera generación de cervezas artesanales, y eso implica generar estilos propios".

¿Cuáles son los beneficios de la cerveza?: "La mayor parte o muchos de ellos se relacionan con el lúpulo. Uno de ellos son evidentemente sus propiedades nutritivas, vitaminas, que va relacionado con la presencia de levaduras y fermentación. Las principales y mejores características se encuentran cuando la cerveza no se ha filtrado. Por eso la artesanal es la más nutritiva".