La ola de calor deja la primera víctima mortal en Murcia

Un hombre de mediana edad ha fallecido tras sufrir un golpe de calor durante el pasado martes cuando se encontraba trabajando en la conexión del eje del Reguerón con la autovía a la altura del municipio murciano de Torregüera junto a las obras del AVE. Con este fallecimiento se certifica el primer muerto por la ola de calor que ha llegado a España durante estos primeros días de agosto.

Según informan fuentes de la Consejería de Salud fue traslado a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del hospital Reina Sofía donde ingresó en estado crítico. Los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Por el momento, la Consejería no ha transcendido más datos sobre el suceso, aunque se encuentran a la espera del resultado de la autopsia. Por su parte, la Delegación del Gobierno ha asegurado que la empresa concesionaria no había trasladado todavía ninguna incidencia.