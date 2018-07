No hay suficientes pediatras en España. Lo viene denunciando los especialistas en medicina infantil. 1 de cada 4 niños es atendido por un médico de familia porque no se cubren las plazas. En el centro y sur de españa en algunas provincias apenas se llega al 50 % de cobertura.Consultas masificadas y pediatras que no dan abasto.

La doctora Sanchez Pina, pediatra en un centro de salud de Madrid, explica que "estamos agotados porque no tenemos suplentes normalmente, no tenemos suplentes en vacaciones. Nuestra capacidad normal para atender niños en un día es de 20-30 niños y en verano podemos llegar a 40-50 niños, que es una barbaridad".

La consecuencia es un claro deterioro de la atención: "Los niños hay que verlos despacio, hay que tranquilizarlos, hay que desnudarlos, explorarlos de arriba a abajo e intentando que la consulta esté tranquila. No se les pude ver deprisa.... la calidad de la atención que estamos dando se está deteriorando mucho”, denuncia.

Y la situación se agrava en estas fechas especialmente en los lugares de vacaciones. A pesar de las carencias, este año sólo se han aumentado ocho plazas para la especialidad.

La Asociación de Pediatría de Atención Primaria ya está recogiendo firmas en change.org para que se aumente esa oferta de formación.