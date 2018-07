El emotivo mensaje de la mujer de Cañizares cuatro meses después de la muerte de su hijo

Cuatro meses después de la perdida de su hijo Santi de cinco años de edad, Mayte García se encuentra más involucrada que nunca en la lucha de concienciación sobre el cáncer infantil, sumando fuerzas al lado de su marido, el futbolista Santiago Cañizares, para la obtención de fondos para la investigación.

Con un claro mensaje Mayte ha visitado el plató de Amigas y conocidas de TVE, donde se ha abierto en canal sobre la triste perdida y la lección de vida de todo este aprendizaje. "Nos enseñó a valorar todo, lo importante", recalca Mayte que asegura que toda la fuerza que muestra se la ha dado su hijo, convencida de que: "Todo el mundo tiene una misión y la de mi hijo fueron cinco años pero muy intensos".

Ante la pregunta de las colaboradoras de si no has pasado por el enfado, Mayte lo tiene claro: "Nunca, mucha pena porque hubiera querido ver crecer a mi hijo y le echo de menos pero nunca enfado. Mi única misión era que mi hijo fuera feliz cada día".

El pequeño Santi tenía dos hermanas mellizas y una mayor de 8 años, sobre las que Mayte comenta: "Mis hijas lo han vivido peor, pero con la fe ellas sienten que su hermano se va a ir cerquita de dios y entienden que esta en un lugar mágico. Ha sido toda una lección que les marcará toda su vida".

A pesar de que Mayte ha optado por abrazar la esperanza y el optimismo reconoce: "El vació que te deja es inmenso, yo me conocía todas las pecas de su cuerpo, teníamos una conexión espectacular y el vacío es inmenso pero yo le siento cerca todo el rato, le sentimos muy presente como un ángel de la guardia" y sentencia: "Mucha gente se va de este mundo sin entender lo que es la vida y nosotros hemos logrado entenderlo y me pesa más el amor por mi hijo que el dolor por su ausencia".

En cuanto al apoyo de Cañizares, Mayte asegura que ha sido fundamental y sesto solo ha servido para reforzar su relación: "Santi y yo somos compañeros de vida y el apoyo ha sido impresionante, él tuvo la capacidad de entender la misión de nuestro hijo y nos hizo entenderla a todos nosotros. El peor momento fue cuando entendí que mi hijo tenia que morir, pero se fue con mucha paz rodeado de amor" recuerda Mayte, que asegura que "como madre quieres lo mejor para tu hijo y el niño no se iba porque yo no le daba permiso, no quería despedirme de él, y hasta que no entendí eso y le di permiso no se fue". Mayte con una sonrisa y dando una buena lección ha querido compartir un hecho anecdótico: "se fue vestido con la ropa de la selección española".

Mayte ha aprovechado para mandar un rotundo mensaje con el que espera concienciar a mucha gente: "Hay 1500 casos en España cada año de cáncer infantil y se sigue calificando como enfermedad rara y las subvenciones son mínimas, por lo que siento la responsabilidad de concienciar y recaudar fondos para la investigación y queremos poner de moda el lazo dorado. Vamos a ser las pesadas por los niños que siguen luchando y los que se han ido".

Y ha terminado remarcando: "cualquier euro destinado a la investigación puede salvar muchas vidas y son muchos niños y los que se viven en las plantas de oncología es tremendo".