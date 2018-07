Un conductor que circulaba en sentido contrario provoca un accidente en la A8 en Cantabria

Los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada, cuando el vehículo circuló aproximadamente dos kilómetros al revés por la zona de Santullán, en dirección a Santander, por los carriles en sentido Bilbao, colisionando lateralmente con otro vehículo que circulaba correctamente

El 112 recibió una única llamada, de un testigo de los hechos, alertando al servicio de emergencias de que un conductor estaba circulando en dirección contraria a la altura del kilómetro 142 de la A-8 en sentido Bilbao. Al lugar se movilizó a efectivos de la guardia civil.

De momento la guardia civil está realizando el atestado de lo ocurrido y no está claro que se trate de un Kamikaze, al no constar todavía si hubo intencionalidad o no. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia.

Lo bueno es que no hay que lamentar ningún herido.