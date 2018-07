El PSOE ganaría las elecciones por delante de Cs y del PP, según un sondeo de El Mundo

El PSOE sería el partido más votado de celebrarse elecciones generales, con un 26,3 % de los sufragios, que le situarían por delante de Ciudadanos (24,2 %) y del PP (22,3 %), según una encuesta de Sigma Dos que recoge el diario El Mundo en su edición del domingo. El sondeo, realizado del 9 al 12 de julio pasados a partir de una muestra de mil entrevistas, sitúa al PSOE por delante de Ciudadanos, que en otra encuesta de marzo pasado se colocaba como partido más votado por los españoles con el 26,7 % de los apoyos, seguido del PP, con el 23,3 % y en tercer lugar, los socialistas, con el 19,7 %.

En la encuesta realizada esta semana, Podemos se coloca en cuarto lugar con el 16,1 % de los votos, mientras que hace tres meses el sondeo le daba el 18,4 %. En cuanto a la valoración que otorgan los entrevistados a los principales líderes políticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez recibe la mejor calificación, un 4,74 sobre 10, por delante de Albert Rivera (Ciudadanos), con un 4,53; Soraya Sáenz de Santamaría, un 4,18; Alberto Garzón (IU), un 4,05; Pablo Iglesias (Podemos), un 3,67 y en último lugar Pablo Casado (PP), con una puntuación de 3,72. Además la encuesta refleja la opinión de los españoles sobre algunos temas de actualidad, como la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que es adecuada para el 41,3 % de los entrevistados, mientras el 36,7 % la califica de "demasiado blanda".

Siete de cada diez personas que se sometieron a la encuesta opinaron que el Gobierno de España "hizo bien" al ofrecer el puerto de Valencia para que desembarcaran los inmigrantes del barco Aquarius, y casi la misma proporción (el 65,8 %) piensan que es inaceptable que el Gobierno italiano no les permitiera desembarcar en sus puertos. El 39,7 % de los entrevistados opinaron que la inmigración "es un problema grave en España" y para el 37,1 % también es un problema, pero "no grave". Asimismo, la encuesta refleja que cuatro de cada diez españoles (el 40,9 %) son partidarios de que se exhumen los restos de Franco el Valle de los Caídos, dos puntos por encima de los que preferirían que siguiesen donde están, pero más de la mitad del total (el 54,3 %) piensan que ahora "no es buen momento para tratar este tema".