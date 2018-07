Guerra dice "habrá que responder" si quieren destruir el Estado autonómico

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha afirmado hoy que, si los nacionalistas catalanes "están queriendo destruir el Estado autonómico unitario que tenemos en España, habrá que responder".

Así lo ha asegurado a los periodistas antes de participar en el curso de verano Reforma constitucional y crisis territorial, de la Universidad de Almería (UAL), al ser interpelado sobre la supuesta falta de cambios en el Gobierno catalán apuntada por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

"No es que el señor Borrell no vea cambios, es que no hay nadie en España que vea cambios. No hay ningún cambio. Están con el 'racarraca' continuamente. El Gobierno ha optado por una línea de bajar la tensión en las relaciones con Cataluña. Eso en principio es bueno, lo que pasa es que eso hay que combinarlo con la defensa de la dignidad de España", ha dicho.