El Gobierno de EE.UU. liberará a medio centenar de niños menores de 5 años

En una vista judicial con el magistrado Dana Sabraw en San Diego (California), abogados del Departamento de Justicia (DOJ) explicaron que dos de los niños ya han regresado con sus padres, mientras que harán lo propio este martes con otro grupo lo que permitiría llegar a una cifra de entre 54 y 59 menores.

De esta forma cumplirían en parte con el plazo impuesto por el juez de reunificar a los 102 menores con sus padres, fijado para este martes. Los abogados del Departamento de Justicia refirieron que en estos primeros casos el proceso fue más ágil dado que los padres continúan en custodia de las autoridades federales. Los menores serán trasladados con sus padres, quienes podrán continuar su proceso migratorio en libertad dado que las instalaciones donde están recluidos no están adaptadas para familias.

El magistrado citó a ambas partes de nuevo este martes para una vista en la que el Gobierno deberá presentar un plan para cumplir en su totalidad con el mandato, producto de una demanda colectiva interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para poner fin a la práctica de separación de familias.

Sabraw reconoció que en algunos casos será "imposible" que el Gobierno reúna a los menores con sus hijos dentro del lapso establecido, por lo que permitirá ciertas excepciones una vez que se le detallen los motivos. Se sabe que los padres de al menos nueve niños ya han sido deportados, mientras que otros doce enfrentan un proceso en una cárcel estatal o federal, por lo que no podrían estar con sus hijos en estas instalaciones. Tres niños más habrían cruzado la frontera con adultos que no son sus padres y en el caso de un niño de tres años el Gobierno no tienen registro de los padres.

El presidente Donald Trump inició en abril pasado su polémica política de "tolerancia cero" contra la inmigración, que llevó a separar de sus padres a cerca de 3.000 menores de edad -de los cuales medio millar ya fueron entregados-, medida que fue finalmente suspendida a mediados de junio por las enormes críticas recibidas.

Tras la petición de ACLU, Sabraw había determinado a finales del mes pasado que los niños menores de cinco años debían volver con sus padres antes de este martes y estableció que el resto (de 5 años en adelante) debe reunirse con sus familiares antes del próximo día 26 de julio. Para lograr este objetivo, las autoridades comenzaron a realizar cientos de pruebas de ADN en las últimas semanas para confirmar el parentesco de las familias.

Durante el fin de semana, el Gobierno entregó a la ACLU una lista con los 102 menores de cinco años en la cual se especificaba tanto su ubicación como la de sus padres, en el caso de que se conociera, además de la forma en que anticipaban iban a ser reunificados. Pero la ACLU tiene conocimiento de diez casos adicionales que no aparecen en la relación oficial, por lo que facilitarán sus datos al Gobierno.

Vakili señaló que, después de conocer las explicaciones del Gobierno este martes, recomendarán un tiempo apropiado para que se produzca la entrega de la cuarentena restante de niños que siguen detenidos. "Es importantísimo que exista un proceso con una fecha límite (también) para ellos", comentó.

Si bien considera que el proceso de entrega de estos 102 niños está siendo complicado servirá de antecedente para agilizar la reunificación de los más de 2.000 menores que deben ser volver con sus progenitores antes del 26 de julio. "Es claro que nunca existió un proceso (para reunificar niños)", lamentó el representante de la ACLU, que pedirá al Gobierno una lista con los datos de los más de 2.000 menores de entre 5 y 18 años de edad que siguen en su poder