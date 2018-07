Directo | Termina la jornada de rescate con cuatro nuevos niños fuera de la cueva de Tailandia

14:45h. Al menos cuatro personas han sido rescatadas a lo largo de la jornada de hoy de la gruta del norte de Tailandia donde llevaban atrapadas más de dos semanas y donde aún permanecen cinco atrapados, informan medios locales. Los nuevos liberados se suman a los cuatro niños que permanecen ingresados en el hospital provincial de Chiang Rai para una evaluación de salud tras abandonar la caverna el domingo.

14:31h. Termina la segunda jornada de rescate con cuatro nuevos niños fuera de la cueva de Tailandia. Dentro todavía permanecen 4 niños y el entrenador. Los servicios de emergencia esperan que mañana se pueda terminar por completo la operación.

14:28h. Soldados y policías tailandeses evacúan en helicóptero a uno de los niños rescatados en una base aérea en la provincia de Chiang Rai.

14:17h. Según medios locales, los servicios de emergencia han conseguido rescatar al octavo niño de la cueva.

14:15h. Según la CNN, tres niños han sido rescatados de la cueva y otro grupo, todavía sin cuantificar, se encuentra en el proceso para salir de ella. Dentro de la cueva, por tanto, quedarían todavía cinco niños y el entrenador.

13:53h. Aunque los medios de comunicación presentes en Tailandia han confirmado que ya son tres los rescatados de la cueva, todavía las autoridades del país no los han oficializado.

13:43h. Según medios locales, los servicios de rescate han conseguido rescatar al séptimo niño de la cueva.

13:30h. Según la corresponsal en Asia de RTVE, Mavi Doñate, las labores de rescate han comenzado a las 6.00 de la mañana (hora española) y el primer niño ha salido tras algo menos de cinco horas de operación.

13:16h. El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha anunciado en las redes sociales que tiene a un equipo de ingenieros trabajando en el desarrollo de unas cápsulas submarinas que podrían ser empleadas en el rescate de los ocho niños de un equipo de fútbol que permanecen atrapados en un cueva de Tailandia.

El aparato, que está siendo ya testado en una piscina de Los Ángeles, según dijo el propio Musk en su cuenta oficial de Twitter, consiste en una cápsula metálica con forma de bala alargada, que estaría conectado a sendos tubos por los que entraría el oxigeno necesario para completar la travesía hasta la entrada de la gruta.

13:07h. Al menos dos personas han sido rescatadas hoy de la gruta del norte de Tailandia donde llevaban atrapadas más de dos semanas y otros grupo sin cuantificar se encuentra cerca de la bocana de salida. Los nuevos liberados se suman a los cuatro niños que permanecen ingresados en el hospital provincial de Chiang Rai para una evaluación de salud tras abandonar la caverna el domingo. Las autoridades aún no han ofrecido una confirmación oficial, pero periodistas en la zona citan testigos que ha visto cómo sacaban a dos estudiantes. Además, el diario tailandés Bangkok Post asegura que otros dos chicos se encuentran en la conocida como "caverna 3", lugar donde se ha instalado un campamento operacional temporal situado a unos dos kilómetros de la entrada.

13:03h. Los dos primeros niños rescatados durante el día de hoy ya están en el hospital para recibir atención médica.

12:55h. Los medios presentes en Tailandia han afirmado que durante el día de hoy se rescatarán, de nuevo, a cuatro niños. Dos de ellos ya han salido y, los otros dos, han conseguido pasar la parte peligrosa de la cueva.

12.50h. La televisión tailandesa ya ha mostrado el supuesto helicóptero que se encuentra llevando al quinto niño rescatado al hospital.

Thai TV reporting that the fifth boy was taken in ambulance to waiting chopper for trip to Chiang Rai hospital #ThamLuang #TenNews #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/h1SlKWoR1v