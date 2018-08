Herráiz: "Si hay alguien que sale perjudicado de la huelga de taxis son los taxistas"

Son las 8, las 7 en Canarias:

Muy buenos días. Sigues en Herrera en COPE, te habla Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo de este programa que dirige Carlos Herrera, y que sigue trabajando muy muy duro. La última vez que se la ha visto ha sido en Aspe en Alicante, seguro que buscando algún polígono. El calor ha llegado para quedarse, en Córdoba, Jaén, Sevilla o Badajoz van a continuar por encima de los 40 grados de máxima. Ayer en la localidad cordobesa de Montoro llegaron casi a los 45 grados. En Trujillo, Cáceres, Córdoba y Sevilla capital superaron los 42 grados. Atentos hoy a Badajoz porque por primera vez este año se activa el aviso rojo por temperaturas extremas.

Y el panorama esta hora de la mañana presenta un cambio radical en las grandes capitales. Si vas en coche, a esta hora sí que puedes circular sin problema por el Paseo de la Castellana de Madrid, por la Gran Vía de Barcelona, y también por la calle Colón de Valencia. Los taxistas han desalojado estos puntos y han desconvocado esta medianoche la huelga que han mantenido durante una semana. Una tregua dicen, a pesar de que se pone fin a los paros. El conflicto, en parte y en gran parte, se cierra en falso. Aquí, el Gobierno quiere quitarse un muerto de encima y que sean las comunidades autónomas las que gestionen. Y hay gobiernos autonómicos, como Cataluña o Valencia, que han dicho que "o hay recursos o nada de nada". Además, lo que los líderes de los taxistas quieren es que la competencia pase a los ayuntamientos. porque están seguros de que en Madrid o en Barcelona, en estos momentos ya veremos en el futuro, limitarían mucho más las licencias de VTC.

Se pone fin a la huelga porque, al margen de la postura de los radicales, la gran mayoría de los taxistas no quería seguir: uno, porque no pueden continuar perdiendo dinero cada día que están parados mientras tienen que seguir pagando sus impuestos, porque de eso no les libra absolutamente nadie; y dos, importante también, porque las grandes ciudades comenzaban su quincena de vacaciones ayer día 1. Está claro que la huelga la han sufrido los ciudadanos, los que no han podido coger un taxi y también los que han tardado el doble para llegar a su puesto de trabajo, donde fuera, porque las vías estaban colapsadas. Y lo del turismo es un capítulo aparte, porque la imagen no ha sido tampoco nada buena, la que hemos ofrecido a los turistas. Pero si hay alguien que sale perjudicado de este conflicto son los taxistas. Lo primero su imagen, lo segundo los bolsillos, y lo tercero, atentos, en el terreno que le ha ganado estos días Uber y Cabify. Y aquí está el dato, en las últimas horas Cabify ha liderado la lista de descargas de aplicaciones móviles y en estos momentos solo de supera WhatsApp. Cabify está por delante de Instagram o de YouTube, y la otra gran plataforma de VTC, Uber, aparece en quinto lugar superando a Google Maps o a Spotify. Esto es para que los taxistas tomen nota porque a lo largo de estos días, y esto que les decimos no es menos relevante, mucha gente ha accedido por primera vez a este servicio de VTC.

En el asunto catalán continúa juego entre el Gobierno y la Generalitat. La reunión en esto que se llama comisión bilateral ha terminado según el guión. La avanzadilla de Pedro Sánchez a Barcelona diciendo que no habrá referéndum y que lo de los políticos presos no depende de ellos. En el otro lado, en el frente de Quim Torra o en el frente de Puigdemont, como prefieran, dicen que van a llegar hasta el final. Aquí el punto de partida va a ser, una vez más, una mejor financiación para Cataluña, más inversiones en infraestructuras o en transportes. Y aquí el gobierno parece dispuesto, aunque vuelva discriminar a otras comunidades autónomas. Por ahí va el arranque de eso que de forma un tanto cursi algunos llaman el deshielo. Unos cuando dicen diálogo es querer ganar tiempo para permanecer en Moncloa, al menos hasta 2020, y por la otra parte, cuando dicen diálogo, es esperar para ir desgastando todavía más al Gobierno y al Estado, mientras continúan dando pasos y pasos y pasos hacia su objetivo. Cataluña va a ser uno de los temas principales que va a estar sobre la mesa en la reunión hoy en Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. El tema catalán es primario y también el drama de la inmigración, las situaciones de emergencia. La Comisión Europea se compromete a desbloquear una partida de 55 millones de euros para facilitar el flujo de la inmigración principalmente en Marruecos y Túnez.

Y anota la última del presidente del Parlamento de Baleares, Baltasar Picornell, que algunos confunden con Farruquito, otros con Diego 'el Cigala', con todos los respetos para todos artistas. El lunes, el Rey le recibió en Palma, una reunión de cortesía que ya se ha convertido en una de las imágenes del verano. Ya dijimos que la indumentaria de Picornell nos importaba bien bien poco, pero claro extrañaba la osadia del presidente balear, que salió del encuentro haciendo de intérprete del rey. Pues no, parece que el Rey no dijo nada de eso. Que lo de que Don Felipe estaba dispuesto a tender puentes con Cataluña y que estaba intentando hablar con las partes no fue así del todo, o nada de nada. Nos sorprendió a muchos, y ahora dice que con el que se lo inventó, que claro que "es que había muchos medios nacionales" y que "él no sabe hablar bien castellano", que se lió y que "con los nervios cambia las palabras". ¿De verdad que esto es serio?. ¿De verdad que este Picornell, de Podemos para más datos, puede seguir siendo uno de los más altos representantes políticos de las islas? Si esto es lo de la regeneración mejor salir corriendo.