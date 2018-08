Una youtuber de 80 años: "Si puedo hacer feliz a alguien ¿por qué no hacerlo?"

Los 'youtubers' o creadores de contenido cada vez están más de moda. Sobre todo, entre los jóvenes. Solo basta con preguntar actualemente a los más pequeños sobre su objetivo o deseo laboral en el futuro. Para muchos, no solo se ha convertido en un espacio para desconectar o compartir sus aficiones, la plataforma YouTube es ahora su lugar de trabajo. Sin embargo, encontramos casos como el de la valenciana, Mari Ángeles, de 80 años, que tiene su propio canal de YouTube y que nos ha contado su experiencia en 'Mediodía COPE'.

Mari Ángeles relata su día a día, sus emociones, sentimientos e historias llenas de emoción: "hablo de lo que se me ocurre en ese momento. De lo que he vivido, de vivencias interiores, de poesía". La mujer de 80 años comenzó, como aparentemente comienzan todos en YouTube, para entretenerse y ocupar su tiempo libre. A raíz de una publicación en Instagram y una conversación con su nieto, Mari Ángeles decidió compartir contenido en YouTube y dar un paso enorme. Aunque, reconoce que no tiene un calendario, que trabaja en función de sus apetencias: "Un poco a lo loco, un día cuelgo alomejor dos y otras veces pasa una semana y estoy sin colgar nada".

No obstante, Mari Ángeles oculta detrás de su aparente mero entretenimiento un objetivo concreto y ambicionso; mandar un mensaje positivo a la gente, de feclidiad. Sobre todo, como afirma ella, para las personas mayores que pueden estar tristes. A las mismas personas que les dedica un mensaje de ánimo: "en este mundo se puede todo si uno se empeña". Además, afirma que si puede hacerle bien a alguien, "¿por qué no hacerlo?". Mari Ángeles quiere acabar de subir los escalones, "los últimos de su vida, con las manos llenas de cosas".

Sin embargo, reconoce que la tecnología no es fácil, aunque recibe una ayuda siempre de su hijos y nieetos: "hacen que yo me mueva".