Camacho: “El elogio de Zapatero equivale a un regalo con veneno”

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha alabado hoy la "buena capacidad de diálogo" de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y ha advertido de que no sería bueno para el PP ni para el país retrocesos en las ideas, los derechos y libertades. Zapatero ha hecho estas afirmaciones al ser preguntado por los candidatos a presidir el PP tras participar en un curso de verano en San Lorenzo de El Escorial. Aunque se ha mostrado "respetuoso" con el proceso interno de los populares, ha señalado que "no sería bueno para el PP un retroceso en materia de ideas ni de derechos y libertades". "No sería bueno para el país y espero que eso es lo que no se produzca", ha afirmado Zapatero. Al ser preguntado a quién de los dos candidatos prefiere, ha contestado que solo conoce a la exvicepresidenta del Gobierno, y ha destacado que con ella siempre ha tenido "una buena capacidad de diálogo". "Siempre me ha parecido una persona dialogante", ha insistido. Previamente, durante su intervención en el curso de verano, Zapatero también se ha referido a preguntas de un alumno a las

afirmaciones de Pablo Casado sobre que hay que combatir la ideología de género.

Ignacio Camacho habla sobre esta noticia:

El respaldo zapaterista es para cualquier candidato del PP, incluso sería para uno del propio PSOE una invitación para salir corriendo. Hasta tal punto que los sorayistas entiendes la inesperada declaración de simpatía como una suerte de ataque maquiavélico.