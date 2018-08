La noche que Aretha Franklin consiguió emocionar a Barack Obama

En contadas ocasiones una diva homenajea a otra diva de la música, por eso, cuando ese momento único se produce, la magia es electrizante. Pero esa ocasión se produjo la noche del martes, gracias al talento de Aretha Franklin, una de las artistas que pasó por el escenario de los Kennedy Center Honor 2015, para homenajear a la gran cantante y compositora Carole King.

La emoción era palpable desde la salida de la reina el R&B al escenario, con un vestido de noche en color crema y con adornos en oro viejo. Las cámaras captaron el rostro perplejo de la festejada artista cuando Aretha se sentó al piano para tocar las notas de (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, uno de los temas más emblemáticos de la discografía de la neoyorquina de 73 años. Conmovido también se le vio al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acompañado de su mujer.

En medio de la actuación, el público rompió a aplaudir, entusiasmo con las perfectas dotes vocales que atesora la Memphis con 73 años. Momento en el que todos los presentes se levantaron de sus asientos y así se mantuvieron hasta el enorme final que brindó Franklin, que provocó el alarido de todos los presentes y un largo aplauso.

En el patio de butacas se pudo ver entusiasmados a los maestros de ceremonias de la noche, Kerry Washington, Gina Rodríguez, Viola Davis y Steven Spielberg. También actuaron Miranda Lambert, exmujer de Blake Shelton, y Sara Bareilles.

Además de Carole King, fueron homenajeados el director George Lucas, pletórico con los números de taquilla del séptimo episodio de la saga Star Wars; las actrices Rita Moreno y Cicely Tyson ,y el violinista Seiji Ozawa.