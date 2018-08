Rivera: "Rufián, Torra y Puigdemont están marcando la política nacional contra el Estado"

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha demandado en 'Herrera en COPE' la utilización del requerimiento previo al 155 tras la amenaza que supone que Torra haya declarado abiertamente que hay que atacar al Estado español. Sin embargo, ha reconocido que este no es un problema aislado: "Están atacando al Estado desde hace tiempo" en algunas competencias hasta que Torra acepte la Constitución porque “no es lógico que, entre otras cosas, se use dinero público para subvencionar a grupos a favor de la independencia”.

El líder de Cs ha denunciado que Pedro Sánchez deje en manos de los supremacistas el Gobierno de España: "El problema es que el señor Sánchez depende de los supremacistas para estar en la Moncloa de alquiler". Albert Rivera insiste que “se está equivocando de aliados. Los que quieren liquidar España no pueden gobernar el país, no tienen ningún sentido”.

Ha aclarado además que el requerimiento no implica directamente la aplicación del 155, pero ha admitido que cree que es más adecuado hacer política que llegar a la última vía que sería la judicial: "Hay una vía que requiere a un presidente autonómico para que acate la constitución". Según Rivera es necesario este requerimiento porque "Rufián, Torra y Puigdemont son los que están marcando la política nacional contra el Estado".

En cuanto a la actuación de los mossos y su trabajo en la identificación de 14 personas en algunas localidades de Tarragona por arrancar lazos amarillos, y que pueden ser multados con hasta 30.000 euros, Rivera considera que “es el mundo al revés. "Yo no pido que haya símbolos constitucionalistas, pido que no haya nada porque de otra forma la convivencia no es posible”.

Por último, sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, Rivera ha pedido al Gobierno que “deje de combatir contra su fantasma. Esta no puede ser la prioridad que tenga Sánchez. A los españoles nos importa bastante menos que pensar en lo que va a pasar con las pensiones o con el pacto educativo”.