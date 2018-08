Sanción de un mes de empleo y sueldo a una agente que pidió un chaleco antibalas femenino

Una cabo primero de la Guardia Civil ha sido sancionada con un mes de empleo y sueldo tras reclamar para ella y dos compañeras un chaleco adaptado a su anatomía cuando participaban en un ejercicio de tiro en octubre de 2016, informa la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). En un comunicado, la asociación critica la sanción a la guardia Pilar Villacorta y la que han recibido otros dos agentes, Juan Couce y Alberto Alegría, los tres miembros de la AUGC, al considerar que han sido castigados por "ejercer el legítimo derecho de asociación profesional, para defender y velar por los derechos de los guardias civiles".

Couce y Alegría han sido sancionados también con un mes de empleo y sueldo, en el primer caso por poner en conocimiento de superiores diversas irregularidades llevadas a cabo por un oficial y, en el segundo, por unas declaraciones a la prensa en la que denunciaba irregularidades en el cuerpo. Según explica la AUGC, la Dirección General de la Guardia Civil les abrió sendos expedientes disciplinarios y ahora su director, Félix Azón, los ha resuelto con las respectivas sanciones. La agente Villacorta fue responsable de la Secretaría de la Mujer y vocal del Consejo de la Guardia Civil hasta enero de 2017.

Según explicó en una rueda de prensa en 2016 Villacorta, el oficial que supervisaba el ejercicio de tiro autorizó a tres agentes a que lo realizaran sin ponerse el chaleco antibalas estándar, porque no había ninguno de su talla ni que se adaptara a su anatomía. Tras terminar el ejercicio, según su relato, el coronel jefe acudió a la galería de tiro y ordenó que las tres volvieran para "enseñarles" a colocarse el chaleco.

La agente manifestó que pusieron a las agentes mujeres en fila para enseñarles cómo colocarse el chaleco, con la presencia del coronel, dos tenientes y dos guardias. La AUGC confía en que el Gobierno de Pedro Sánchez "rectifique y no permita este atropello", a través de los recursos de alzada que los servicios jurídicos de la asociación presentarán ante el Ministerio de Defensa. Según destaca, los recursos son resueltos por la titular del Ministerio, Margarita Robes, que podría concluir los expedientes sin responsabilidad. No obstante, desde la asociación advierten de que los expedientes y las sanciones "no van a domesticarlos" ni conseguirán "hacerles callar".

La agrupación de guardias civiles asegura que seguirá manteniéndose "beligerante y luchadora como motor del cambio" en el Cuerpo hasta alcanzar una necesaria y demandada "segunda generación de derechos para los guardias civiles"