La vida de Cristiano más allá del fútbol

El futbolista portugués, natural de Funchal (Madeira), se despide del Madrid después de nueve temporadas y 438 partidos. El, primero '9' y luego '7' madridista, dice adiós habiendo conquistado todo lo posible en una nueva época dorada del club merengue, con el que ha ganado 16 títulos, cuatro de sus cinco Balones de Oro y ha dejado grandes momentos de todo tipo.

Cristiano y su pareja, Georgina Rodríguez, se mudarán a Turín con sus cuatro hijos. Geogina continuará desde Italia su carrera como modelo y es que a la argentina le llueven los contratos y viaja constantemente de una ciudad a otra por lo que esta mudanza no le supondrá ningún problema a nivel laboral.

Tanto Cristiano como Georgina han querido compartir con todos sus seguidores lo bien que lo están pasando en sus vacaciones y es que ambos han subido varias fotos en las que les vemos disfrutando de un paseo en barco junto al pequeño Cristiano Junior, demostrándonos una vez más la buena relación que tiene la novia de Cristiano con los hijos de este.

No podían faltar en el viaje los pequeños de la familia, sus hijos Mateo y Eva nacidos mediante maternidad subrogada y Alana Martina, la hija de Georgina y Cristiano, pero cuando acaben las vacaciones habrá que comenzar una nueva vida en la ciudad italiana.

Georgina es la segunda pareja del oficial de Cristiano. Antes, conocimos a la también modelo Irina Shayk, con la que mantuvo una relación de 2010 a 2015.

El astro portugués tiene su propia marca 'CR7', pero además, en 2016 la asoció con la cadena de hoteles portuguesa Pestana. Se abrieron en ese mismo año, dos hoteles de la empresa 'Pestana CR7', en Lisboa y Funchal (Isla de Madeira). La cadena tiene pensado abrir más hoteles fuera de Portugal Nueva York, Marrakech o Madrid son sus posibles destinos.

