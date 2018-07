Las mujeres capitanean la vanguardia y lo contemporáneo en el FIB 2018

Rosabel Tavera

La vigésimo cuarta edición del Festival Internacional de Benicàssim comienza el próximo 19 de julio con un cartel encabezado por grandes nombres como The Killers, Liam Gallagher, Travis Scott o Pet Shop Boys pero cuya baza más potente está en la parte media donde la vanguardia y lo contemporáneo viene capitaneado por mujeres.

Nombres como el de Princess Nokia, Caroline Rose, Nathy Peluso o Anna Calvi tienen la ambición y la calidad para trepar sin cortapisas hasta los puestos más gloriosos de los escenarios de Benicàssim.

Si bien los grandes nombres de cartel servirán para atraer al mayor número de público -se espera superar las 40.000 personas diarias- y ayudarán a la organización en su propósito de colgar el cartel de "no hay entradas" para el viernes 20 con The Killers, el FIB volverá a ser un lugar perfecto para conocer las propuestas más interesantes a la sombra de las letras en negrita.

La propuesta de Princess Nokia, la rapera de Nueva York que actuará el jueves 19, lleva en su mochila la política, el empoderamiento femenino y ritmos aptos para el público mayoritario pero que huye de tópicos y estereotipos.

Con su firmeza arraigada en sonidos urbanos y el trap, la joven artista es uno de los bocados más apetitosos de la presente edición del FIB.

También llega desde Nueva York y sin un ápice de complejos, Caroline Rose, dispuesta a reírse con ironía de la misoginia, de los cuerpos perfectos y de revelarse ante lo establecido para reivindicarse como una artista vanguardista y feminista que promete una actuación divertida y transgresora.

Si de empoderamiento femenino en la música hablamos, desde Latinoamérica llega Nathy Peluso. La argentina no tiene complejos en mezclar estilos -desde el rap al soul y desde la salsa al jazz- en su segundo álbum "Esmeralda" en el que su sonido ha evolucionado para escalar popularidad en Europa y América Latina.

Otra mujer a tener en cuenta en el FIB 2018 es Anna Calvi. Hasta Benicàssim traerá su nuevo álbum "Hunter", un trabajo, en palabras de la propia intérprete londinense, "primario y maravilloso, vulnerable y fuerte", y que se publicará el 31 de agosto.

Del mismo Calvi ya ha adelantado un single "Don't Beat the Girlg out of My Boy", con el que busca romper los roles de género y los estereotipos ligados a lo femenino y lo masculino.

Más nombres para no perderse son Carolina Durante, banda revelación española de 2018, que ha firmado uno de los temas más interesantes de este año "Cayetano", y que destilan rabia, fuerza y actitud con una letras que "hablan a la cara sin tonterías", como afirma el propio grupo madrileño.

Siguiendo la apuesta de los últimos años del FIB de incidir cada vez más en sonidos urbanos de rap, hip hop y trap, llega este año Tommy Cash, el denominado Kanye West de Estonia, que está causando sensación en el este de Europa y que será una de las más actuaciones más excéntricas del FIB 2018 marcada a bien seguro por sus peculiares bailes y atuendos.

Además otros nombres de la parte media serán una apuesta segura para la diversión electro-pop como los británicos Metronomy y para disfrutar del sublime directo lírico-rock de los también británicos Wolf Alice.

Y se podrá además descubrir -o disfrutar para aquellos que ya los conozcan- de la banda psicodélica y de rock'n'roll King Khan & The Shrines o de los magos de la combinación de sonidos de vanguardia con lo tribal Tune Yards.

Para los nostálgicos también habrá hueco en este FIB con propuestas consolidadas como Belle & Sebastian, los veteranos Madness y desde luego Pet Shop Boys.