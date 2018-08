Eagle-Eye Cherry anuncia sus primeros conciertos en España en 14 años

El compositor e intérprete sueco-estadounidense Eagle-Eye Cherry, autor de éxitos como "Save tonight", ofrecerá dos nuevos conciertos en España el próximo mes de octubre que constituirán sus primeras citas en directo en este país en los últimos 14 años.

Según ha anunciado hoy la plataforma Showsondemand.es, ha sido la presión de los seguidores del artista la que ha conseguido la inclusión en su agenda de una parada el 11 de octubre en la sala Barts de Barcelona y, un día después, otra en la sala But de Madrid.

Ambas se suman al concierto que ya tenía previsto ofrecer el 13 de octubre en Pontevedra dentro de la Festa do Marisco do Grove.

Según el comunicado remitido a los medios, este jueves saldrán a la venta a las 12 horas las primeras 100 entradas de las dos nuevas ciudades con un precio especial, que se mantendrá hasta que se agoten.

Procedente de una nutrida estirpe de músicos, de la que forman parte su padre Don Cherry y hermana Neneh Cherry, en su discografía se cuentan actualmente cinco álbumes, que llegan hasta "Can't get enough" (2012) y se remontan a su debut, "Desireless" (1997), del que se vendieron 4 millones de copias en todo el mundo.