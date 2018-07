El juez archiva la causa por la muerte de el niño que le cayó un árbol en el Retiro

El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha archivado la investigación iniciada tras el fallecimiento el 24 de marzo pasado de un niño de cuatro años al caer encima de él un árbol en el madrileño parque del Retiro en un día de fuertes vientos, al no apreciar delito.

En un auto, el juez decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones abiertas a raíz del fallecimiento del menor en el citado parque, a la altura de la esquina de las calles de Ibiza y de Menéndez Pelayo de Madrid.

El juez archiva la causa al entender que no se aprecia delito en la caída del árbol, que fue revisado en los días anteriores, ni en el hecho de que no se hubiera producido el desalojo en el momento en el que cayó.

Ello porque "no concurrían las circunstancias que el protocolo de actuación ante situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas determina como precisas para el cierre del parque". No obstante, el Juzgado sobresee provisionalmente la causa sin perjuicio de las acciones civiles que puedan corresponder a los afectados.

El magistrado explica que "el árbol que cae, tal y como se señala en el informe emitido por el Ayuntamiento de Madrid, había sido examinado en los dos días anteriores al tiempo que se efectuaba una revisión de todo el arbolado". Añade que "en el examen no se apreciaron indicios de movimiento del cuello ni del sistema radicular, es decir, separación del terreno, que este estuviera abombado e incremento de la inclinación".

La resolución agrega que tal como se refleja en el citado informe y resulta de los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología los vientos previstos para el día 24 de marzo no tenían la fuerza suficiente como para activar la alerta roja, determinante del cierre del parque: "En todo caso y pese a que no se preveían vientos de más de 85 kilómetros por hora que finalmente no se produjeron se decidió a las 12:56 horas el desalojo del parque y a las 13:20 la Policía Municipal se puso al mando del operativo del desalojo para su cierre, organizando las actuaciones a realizar", explica.

El juez señala que "lamentablemente, pese a que se inició procedimiento de evacuación, que concluyó de manera definitiva a las 14:55 horas, aproximadamente a las 13:25 cayó el árbol que provocó el fallecimiento del menor". Aclara que el que se estuviera desalojando el parque de manera preventiva en el momento en el que cae el árbol no era una actuación exigida por el protocolo.