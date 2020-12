La Almudena acoge la Misa por las víctimas de covid convocada por la CEE y con presencia de la Familia Real

La Catedral de la Almudena (Madrid) acogió el pasado 6 de julio la Santa Misa en homenaje a las víctimas de la covid-19 convocada por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Santa Misa que fue retransmitida en directo por las cámaras de TRECE y que también pudo seguirse a través de COPE.es, y a la que acudieron un total de 70 familiares de fallecidos a causa de la pandemia.

La celebración estuvo presidida por el Arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro y, concelebrando con él los señores cardenales, arzobispos y obispos miembros de la Comisión Permanente, los señores cardenales residentes en Madrid, el señor Nuncio Apostólico y los obispos auxiliares de Madrid. La parte musical corrió a cargo del coro NOVA SCHOLA, dirigida por Raúl Trincado Dayne.

La Familia Real asistió al completo a la Santa Misa, ya que además de SSMM Don Felipe y Doña Letizia estuvieron presentes sus hijas, la Princesa de Asturias, Leonor y la Infanta Sofía. Los integrantes de la Familia Real fueron recibidos en las puertas de la Catedral minutos antes de que diera comienzo la Eucaristía por parte del Arzobispo de Madrid, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella y el Secretario General de la CEE, Mons. Luis Argüello.

La Familia Real accedió al templo por el pasillo mientras sonaba el Himno Nacional, hasta situarse en la primera línea del lado del Evangelio de la nave central.

Tras la proclamación del Evangelio, el cardenal Carlos Osoro pronunció la homilía. El Arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, remarcó el panorama oscuro e inundado de tristeza que los ciudadanos nos hemos encontrado de manera repentina como consecuencia de la crisis sanitaria que tantas vidas ha costado.

“Por culpa del coronavirus hemos perdido a miles de personas con nombres y apellidos, entre ellas a muchísimos mayores con experiencia y sabiduría, y no hemos podido estar junto a nuestros seres queridos. En los distintos encuentros que he tenido con quienes padecían en sus carnes esta pandemia y con sus familias, en sus gestos y miradas, he visto que se encontraban asustados y perdidos”.

Antes de finalizar la celebración, el obispo de Ávila, Mons. José María Gil Tamayo, que permaneció ingresado durante más de un mes tras dar positivo por covid, leyó, dirigiéndose a la imagen de Nuestra Señora de la Almudena, la oración compuesta por el Papa Francisco para este tiempo de pandemia, siendo uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.