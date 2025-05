Viajar, aprender y crecer sin importar tu edad: Erasmus + con la Escuela oficial de idiomas de Murcia

Murcia - Publicado el 27 may 2025, 12:52

Europa ofrece oportunidades en muchos sentidos. Eva Serna, responsable de Europe Direct en la Región, pone el foco hoy en la educación, pero no solo para los más jóvenes y concretamente en las experiencias con los idiomas, para lo que ha contado con Miguel Ángel Serna.

¿Sabías que en la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia puedes participar en un proyecto europeo, conocer otras culturas y vivir una experiencia única sin importar tu edad o tu nivel de idioma? Así es, gracias al programa Erasmus+, una oportunidad que va mucho más allá de lo académico y que está transformando la forma en que entendemos el aprendizaje.

“Erasmus+ es el programa de educación y formación más grande de Europa”, nos cuenta Miguel Ángel Serna, profesor y coordinador Erasmus+ en la EOI (escuela oficial de idiomas). “Y en nuestra escuela permite que tanto profesorado como alumnado se muevan y colaboren con otros países de la Unión Europea”.

Desde 2019, los alumnos de enseñanza de personas adultas también pueden participar en movilidades internacionales. Y eso ha cambiado el juego. No se trata de clases de idiomas

colaboración entre escuelas

Aunque la Escuela Oficial de Idiomas se centra en la enseñanza de lenguas, Miguel Ángel deja claro que “esto no va de irse a recibir clases de inglés, francés o chino”. En realidad, se trata de proyectos de colaboración con otras escuelas de adultos en Europa. “Trabajamos temas como la sostenibilidad, la educación digital o la cultura”, explica.

Los alumnos suelen viajar durante una semana o diez días y participan en actividades con estudiantes de otros países. “Se crean unas sinergias muy interesantes. Es una experiencia muy enriquecedora”, añade.

Una de las dudas más frecuentes es el nivel de idioma necesario para participar. Miguel Ángel lo explica muy claro: “Damos clases desde A1 hasta C2. Así que, dependiendo del tipo de movilidad, pedimos un nivel u otro. Por ejemplo, si vamos a colaborar con un centro en Polonia donde los alumnos tienen nivel bajo de inglés, pedimos que nuestros estudiantes también tengan un nivel similar. Pero en otros casos, sí hace falta un nivel más alto, como un C1”.

otros cupos

También hay diferentes cupos según el perfil del estudiante. “Guardamos plazas para personas con menos oportunidades: desempleados, personas con discapacidad, refugiados…”, comenta. “Y tenemos un turno especial para mayores de 65 años. Nos parece muy importante que también puedan participar”.

Una de las experiencias más emotivas fue la de una alumna de 75 años que viajó a Lieja. “Visitó el Parlamento Europeo, colaboró con una ONG... Volvió encantada. Me dijo: ‘¿Quién me iba a decir a mí que a mi edad me iba a ir de Erasmus?’”, recuerda Miguel Ángel con una sonrisa.

Muchos piensan que Erasmus es solo para universitarios, pero eso no es cierto. “Nosotros ofrecemos movilidades en casi todos los idiomas que impartimos. El año que viene incluiremos árabe, y ya hacemos intercambios en siete idiomas”, apunta Serna.

El proceso de selección también valora el compromiso del alumno con la escuela: si ha estado matriculado varios años, si participa en actividades o si ha sido delegado, por ejemplo.

Su consejo para los que aún dudan: “Que visiten nuestra web, nuestras redes sociales, y vean el impacto real que tiene en los alumnos que han participado. Es absolutamente maravilloso”.

un rincón lleno de historias

Para acercar aún más el programa al alumnado, este año han creado el “Rincón Erasmus” dentro de la escuela. “Es un punto de información, con un neón, una tele que proyecta fotos y vídeos de las movilidades... Está junto a la cantina, así que todo el mundo lo ve”, cuenta Miguel Ángel. “La gente lo ve, se interesa y pregunta”.

Además del proyecto propio, la EOI forma parte de un consorcio con la Administración educativa, a través del Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial (SERE). Esto les permite contar con más financiación y más plazas para movilidades. “El año que viene esperamos poder ofrecer muchas más movilidades. No para todos los alumnos, porque tenemos casi 5.000, pero sí para un número importante”, concluye.

Viajar, aprender, conocer gente nueva, mejorar tu idioma, superar miedos, descubrir culturas… Erasmus+ en la EOI no es solo una oportunidad académica, es una experiencia vital. Como dijo aquella alumna de 75 años, nunca es tarde para vivir algo grande.