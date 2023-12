Conoce el VAR que nunca falla

Mucho se habla del VAR, que llegó para mejorar el fútbol y para sacar de sus casilla a Pedro Martín en Tiempo de Juego. Sin embargo, hay un VAR, el de la honestidad, que contentará a todos y que da sus frutos. Ángel Andrés Jiménez, el árbitro de la paz, anima a un fútbol base sin violencia en el terreno de juego y también en las gradas. Su ejemplo va fructificando y dando una visión muy sana de lo que debe ser la práctica del deporte y un divertimento para los más pequeños de la casa.

Muchas veces son peor los adultos desde fuera. La iniciativa que propone este malagueño es erradicar todo tipo de violencia verbal o física en los miles de campos que cada fin de semana albergan partidos de niños a lo largo y ancho del país. Habla antes del partido con los chavales y les pide honestidad.





Pero también lo hace con los padres. Les pide que dejen a los niños ser niños y evitar las presiones y por supuesto que no lo hagan tampoco con el entrenador o el árbitro. No es la primera vez ni la segunda que los líos se forman entre aficiones, porque se vive como si fuera alta competición. En estos días de vacaciones sería bueno reflexionar sobre lo que deben ser los partidos a todos los niveles y aprender de los niños, que ellos ya están admitiendo en ocasiones que el saque de banda no es para ellos, o que no es penalti. También hemos visto dejarse meter un gol para compensar uno que no debía haber valido. Con un poco de esfuerzo de todos, los fin de semanas serán una fiesta del deporte. Ya hay ejemplos.

Eso sí, los que fingen en Primera División, flaco favor le hacen a unos niños que son esponjas para los buenos y para lo malo. El VAR de la honestidad seguirá trabajando por un fútbol mejor y este le gusta hasta a los compis del Tiempo de Juego.