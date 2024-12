Un psicólogo recomienda que la carta tenga un máximo de cuatro regalos

Llega la Navidad y muchos niños centran centra su atención durante estas fechas en los regalos y en que están de vacaciones; sin embargo, estas fiestas para ellos pueden ser mucho más. El psicólogo infantil Javier De Haro ha explicado en COPE que es importante transmitir a los más pequeños de la casa que la Navidad es ''compartir, ilusión, empatía y solidaridad. Son cosas que en casa tenemos que fomentar durante todo el año".

Para que los niños consigan estos valores, De Haro recomienda a los padres que sean buen ejemplo de ello. También considera que estos valores se deben adquirir con acciones. Pone como ejemplo "que los niños, cada tres meses, donen un par de juguetes o que vea a sus padres donar ropa, todo eso para un niño es un aprendizaje mucho más potente que cualquier sermón que se le pueda dar".

¿Cómo escribir la carta a los Reyes?

Los niños reciben tantos regalos en estas fechas, que llega un momento en que no los valoran, no les hacen ilusión. Javier De Haro piensa que los niños no deberían normalizar esta situación, por ello recomienda que las cartas a los Reyes Magos contengan un máximo de cuatro regalos. En esto, hay que tener en cuenta que hay obsequios que no son adecuados y, sí hay cosas que los niños necesitan y que también son regalos. Asegura que es muy habitual que los Reyes vayan a casa de abuelos y tíos, por eso "se deben restringir los regalos que llegan a nuestros domicilios. Para los niños es fantástico tener que elegir dos o tres regalos porque les ayuda a valorar, a pensar y a cuidarlos mucho más".

El psicólogo infantil dice que una carta a sus majestades de Oriente debe tener "dos regalos que les hagan ilusión, un juego de mesa y experiencias en familia, como una excursión o una actividad". Y es que para Javier De Haro el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos es pasar tiempo con ellos.