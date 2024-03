Un psicólogo de Murcia da pautas para padres separados y cómo comunicarse con los niños

Cada familia es un mundo y cada separación también es diferente, pero hay claves comunes siempre y cuando haya niños de por medio. El cese de la pareja debe quedar en un segundo plano por el bien de los pequeños. No es tarea fácil, pero el educador y psicólogo Javier De Haro ofrece unas pautas para mejorar la relación en estos casos.

El respeto a la hora de hablar es fundamental, aunque eso no es aplicable solo a quienes se separan. Pensar en los niños es fundamental. "El bienestar y la felicidad de nuestros hijos debe ser siempre importante para los padres". El proceso debe continuar, y lo primero es "una versión conjunta. Un mensaje que les va a afectar siempre, pero menos que si hay dos mensajes diferentes y de alguna forma les obligamos a elegir bando".

Seguir siendo un equipo

Aunque no siga la pareja, es fundamental mostrarse como un equipo unido ante los pequeños. "Los niños también harán chantajes emocionales si los ven. Una separación les cambia toda la estructura vital. Ya no es solo que mi papá no venga a buscarme al cole o que no vaya a dormir con mamá. Sus dos referentes tienen tensión. La influencia negativa de las peleas puede generarles una angustia que no deberían sufrir".

Hablar bien delante de ellos es clave. "La comunicación no es solo lo que decimos, porque a veces comunicamos sin hablar y ellos están muy atentos. Ellos tienen que entenderlo para que no se monten su película".

Unas pautas claves

De Haro pone el foco en tres aspectos clave. "En la medida de lo posible hay que mantener la estructura, el diálogo...Vamos a mantener las actividades para que haya menos cambios". Otra parte importante es eliminar las dudas. "Hay que evitar la incertidumbre. ¿Papá me va a llevar al cole?, hay que propiciar el contacto del niño con papá y mamá".

La relación de los padres afecta y recomienda que haya cordialidad para que entiendan que no serán matrimonio, pero que siguen siendo una familia. Evitar los detalles que puedan hacer que busquen culpables o que haya ambigüedades que cuando son pequeños no las saben manejar. El especialista recomienda estar atentos a las reacciones, porque muchas veces o piensan que van a volver o se callan sus sentimientos porque si no se genera una fuente de ansiedad.