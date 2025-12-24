Nueva web murciaregioneuropea.carm.es ¿Quieres estar al día con Europa desde la Región de Murcia?
Ya está disponible la nueva web de la Dirección General de Unión Europea de la Comunidad Autónoma. Visítala en murciaregioneuropea.carm.es y descubre toda la información que necesitas sobre la Unión Europea y su relación con nuestra región.
Murcia - Publicado el
1 min lectura
Esta nueva plataforma ofrece contenido útil y actualizado sobre proyectos europeos, oportunidades de financiación y empleo, así como cómo participar en la vida política de la Unión Europea. Además, podrás acceder a noticias recientes, eventos, redes de información y servicios como Europe Direct Región de Murcia, que te ayudan a conectar directamente con las instituciones europeas. Es una herramienta pensada para ciudadanos, empresas, instituciones y alumnos, con el objetivo de acercar Europa a todos desde aquí, desde nuestra Región de Murcia. No te lo pierdas: entra en murciaregioneuropea.carm.es, infórmate, participa y conecta con Europa desde casa.
Temas relacionados
"En estas fechas, los protagonistas son los que tienen que ser: la gente normal, la gente que hace del mundo un lugar mejor"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h