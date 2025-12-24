Nueva web murciaregioneuropea.carm.es ¿Quieres estar al día con Europa desde la Región de Murcia?

COPE
Ya está disponible la nueva web de la Dirección General de Unión Europea de la Comunidad Autónoma. Visítala en murciaregioneuropea.carm.es y descubre toda la información que necesitas sobre la Unión Europea y su relación con nuestra región.

Nueva web de la Dirección General de la Unión Europea en la Región

LOPEZ GALVEZ, CARLOS

Nueva web de la Dirección General de la Unión Europea en la Región

Esta nueva plataforma ofrece contenido útil y actualizado sobre proyectos europeos, oportunidades de financiación y empleo, así como cómo participar en la vida política de la Unión Europea. Además, podrás acceder a noticias recientes, eventos, redes de información y servicios como Europe Direct Región de Murcia, que te ayudan a conectar directamente con las instituciones europeas. Es una herramienta pensada para ciudadanos, empresas, instituciones y alumnos, con el objetivo de acercar Europa a todos desde aquí, desde nuestra Región de Murcia. No te lo pierdas: entra en murciaregioneuropea.carm.es, infórmate, participa y conecta con Europa desde casa.    

