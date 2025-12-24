Nueva web murciaregioneuropea.carm.es ¿Quieres estar al día con Europa desde la Región de Murcia?

Esta nueva plataforma ofrece contenido útil y actualizado sobre proyectos europeos, oportunidades de financiación y empleo, así como cómo participar en la vida política de la Unión Europea. Además, podrás acceder a noticias recientes, eventos, redes de información y servicios como Europe Direct Región de Murcia, que te ayudan a conectar directamente con las instituciones europeas. Es una herramienta pensada para ciudadanos, empresas, instituciones y alumnos, con el objetivo de acercar Europa a todos desde aquí, desde nuestra Región de Murcia. No te lo pierdas: entra en murciaregioneuropea.carm.es, infórmate, participa y conecta con Europa desde casa.