Las negligencias médicas más graves en Murcia se producen en festivos, verano y Navidad

En 2024, 454 denuncias, un 11 por ciento más que el año anterior. De todas ellas 37 acabaron en fallecimiento. Son los principales datos de la Memoria del Defensor del Paciente correspondientes a la Región de Murcia. Según el abogado de esta organización, Ignacio Martínez, "estamos en la tónica general de anteriores años. No es un incremento alarmante. Estamos en la línea del resto de España. Es un aumento relacionado también con el aumento de la población a la que se asiste"

casuística muy variada

“Hay que distinguir denuncias que se atienden por gestión de listas de espera o bajas laborales. Hay otros que requieren de un abogado especialista. Ahí se incluyen sobre todo el tratamiento tardío de cáncer, los problemas derivados de partos, distrofia de hombros mal atendida, otros casos porque la ambulancia llegue tarde. En neurocirugía se produce riesgo de lesión medular y no se atiende rápidamente, lo que provoca graves secuelas, la apendicitis que no se atiende a tiempo y deriva en peritonitis, incluso en la muerte. Otro ejemplo es que tras una cirugía abdominal se produce un sangrado que no se detecta, como el caso de un señor que ha quedado con un 95 por ciento de discapacidad.

Otro problema estandarizado es que cuando nos llega un caso que consideramos “salvajada”, coincide con días festivos, puente, final de año, mitad de julio o agosto… en esas fechas baja el nivel asistencial y da lugar a que se produzcan las negligencias más graves. Esas fechas se nota que hay una relajación de algunos profesionales”.

Los niños, los casos más dolorosos

"Hay que tener una protección emocional porque son casos muy duros. El hecho de que el afectado sea un niño condiciona la estrategia jurídica. Hay que hacer un balance riesgo-beneficio, analizando las opciones que tiene cada caso de ser ganado. En el caso de los niños les digo a los padres que siempre merece la pena luchar por poco viable que nos pueda parecer. El caso de un niño con glaucoma congénito atendido tardíamente que se ha quedado completamente ciego: eso es para toda la vida y nada tiene que ver con, por ejemplo, con un señor de 70 años que le han dejado una cierta debilidad en una pierna".

indemnizaciones necesarias

“No puede haber procedimiento judicial si no se reclama una indemnización. El dinero también es importante para prevenir un daño futuro. Si el sistema no paga, no examina y no depura. Si se muere un señor de 80 años y se indemniza a los hijos, eso tiene una importancia relativa, pero un niño que ha quedado tetrapléjico necesita ese dinero para su día a día. Y también hay que pagar a los profesionales porque son casos que llevan mucho tiempo y son muy costosos.”

Fraude con las aseguradoras

“No se sabe cuanto le han costado las negligencias al SMS en 2024. Es vergonzoso que el SMS tenga una póliza que sea una estafa para todos los murcianos. Tiene una franquicia, un tramo de autoseguro, de tal forma que hasta una cierta cantidad de dinero la tiene que pagar el SMS. Desde 2018, se han pagado más de 20 millones en primas y las aseguradoras han pagado 0 euros. Ahí creo que tendrá que entrar la Fiscalía porque hay algo raro. Es un fraude porque están pagando un seguro que no asegura y que encima se persona en los procedimientos pleiteando en contra del ciudadano. En Murcia es el único sitio donde existe. No sé qué intereses hay detrás”.

Ranking “lógico” de hospitales

“El orden del ranking de hospitales en cuanto a número de negligencias lo encabeza la Arrixaca, ya que es el principal hospital de referencia, abarca un área más grande y es el que más número de actos médicos acumula. Le siguen el Santa Lucía y el Rosell en Cartagena y el Morales Meseguer de Murcia”.