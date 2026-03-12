Valencia Basket, sin Taylor, visita al Real Madrid en plena lucha por el top 4 de la Euroliga

Valencia Basket, con 20 victorias y 10 derrotas, visita este jueves a las 20:45 horas al Real Madrid, 19 triunfos y 11 derrotas. Tercero contra cuarto de la Euroliga. Todo a falta de ocho jornadas para decidir el reparto de billetes en los playoffs de la máxima competición continental. Será, además, el quinto duelo del curso entre valencianos y madrileños. Vencieron los taronja en la final de la Supercopa (94-98) y en la primera vuelta, el pasado 11 de noviembre (89-76), por lo que habrá que estar pendiente también del average. Los blancos se llevaron el choque ACB (94-79) y de las semis de Copa (106-108), una herida que costará cicatrizar, aunque los de Pedro Martínez estén reaccionando de maravilla. Tres alegrías seguidas y contra rivales complicados: Baskonia, Zalgiris y UCAM. Mejor cura, no hay.

"Personalmente creo que en el deporte la revancha no existe. Lo único que existe es estar centrado en tu siguiente reto. No estamos mirando para atrás en lo más mínimo. Solo como referencias tácticas de qué cosas podemos hacer mejor. Pero eso es lo que hacemos siempre. La revancha no existe en el deporte. Lo que existe es superar retos y si no lo consigues prepararte mejor para el siguiente", aclaró el entrenador catalán.

Este jueves llega el desafío más grande, porque el Real Madrid tiene un potencial descomunal y juega ya contra Valencia Basket con las orejas de punta, sin menosprecios. Además, en su feudo, el Movistar Arena, sólo han caído una vez en esta Euroliga, contra Panathinaikos, en noviembre (77-87). El resto, catorce victorias. "Es un partido muy complicado. Sabemos que tienen jugadores de muchísima calidad. Como siempre, nuestro principal objetivo es ser competitivos e intentar llevar el partido a nuestro ritmo. Intentar jugar una buena defensa, porque si no es muy difícil. Y animados y a seguir en el camino", analizó Pedro.

Sergio Scariolo destila también mucho respeto hacia el proyecto taronja. "No hace falta hablar mucho, es un partidazo, que a todos nos apetece mucho jugar. Ellos están haciendo un temporadón, tienen un proyecto construido con mucha coherencia. Esa mentalidad antigua de que en España hay dos grandes, creo que no existe ya. Por proyecto e inversión, el Valencia Basket está a la altura de Madrid y Barcelona", piropeó el italiano.

Miguel Ángel Polo Taylor, cuando se lesionó el tobillo ante el Real Madrid en las semifinales de la Copa

No estará Kameron Taylor, a quien se le vuelve a dar una tregua por unos problemas musculares. Ya descansó ante UCAM y se ha preferido que se quede en Valencia trabajando con un fisio. No se descarta que si mejora mucho pueda coger un avión a Tenerife para el partido del sábado contra La Laguna en ACB, pero no es lo más probable. Habrá dos descartes.

En el recuerdo del último enfrentamiento, el arbitraje y las publicaciones en redes sociales de Pedro Martínez criticando algunas decisiones. Entre ellas la falta de Deck a De Larrea, revisada a petición de Scariolo y reconvertida de antideportiva a falta normal.