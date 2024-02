La lluvia en la Región de Murcia suele ser noticia e incluso un acontecimiento social, porque no es habitual. Los niños no pueden disfrutar a menudo de pisar charcos. Hace 90 días que no llueve con cierta intensidad en la huerta de Europa. Con ese dato y la situación de sequía de muchas zonas del país, especialmente la de Cataluña, llama mucho la atención que no haya advertencias de restricciones para la población. Pero no es ni una casualidad, ni tampoco un milagro.

El aprovechamiento de los recursos hídricos en la zona ha evitado que los ciudadanos se vean afectados en su día a día, aunque es obvio que en el sector de la agricultura llevan trabajando muchos años en ello.

"Hemos hecho durante 40 años, de la necesidad una virtud"

La falta de precipitaciones no es una novedad en el sureste español y en el sector se han preparado para ello. Así lo ha confirmado con Carlos Herrera, José Ángel Pérez Abellán, secretario de los Regantes de Pliego. "Un milagro no es. Llevamos desde hace más de 40 años, cumpliendo con el concepto más amplio de hacer de la necesidad virtud, porque venimos optimizando hasta la más mínima gota de agua".

Entre las herramientas que han ido integrando en el uso diario del agua en las plantaciones agrícolas están las balsas cubiertas. "Estas balsas evitan la evaporación y ahorramos un 25% de esa agua tan necesaria". También disponen de sondas de humedad con sistemas móviles de control para saber cómo, cuándo y en qué cantidad aplicar el agua.









Otras tecnologías aplicadas

Pérez Abellán reconoce que hay mucho estudio y mucho trabajo para evitar las consecuencias de la escasez de lluvia. "La energía fotovoltaica supone un ahorro energético del 40% al día y también tenemos las redes malladas y en sistemas de anillo que en caso de avería evitarían que algunas zonas se quedaran sin agua".

Son ejemplo para los demás. "Los embalses de regulación son vitales para aprovechar el agua y siguen necesitándose obras. Hay zonas de España que no estarían así de haber hecho estas obras. Los embalses catalanes estarán al 16%, pero en Murcia al 18%. Pusimos un sistema que nos evita inundaciones que en otros tiempos fuero importantes y esos mismos embalses nos han servido para tener un sistema de gestión del agua muy versátil que nos impida entrar en colapso".

La importancia del trasvase

El secretario de los regantes da su papel al Trasvase. "El trasvase juega un papel vital. Si no fuera por el trasvase estaríamos en situación de colapso. Se ve compensada la falta de agua, porque la cuenca del Tajo asegura aportaciones mensuales de 27 hm³ mensuales de marzo a mayo y da mucha tranquilidad y evita la extrema emergencia".

La preparación de las últimas décadas de cara a la situación que ya vieron venir ha sido parte de la solución al problema.