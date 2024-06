López Miras: "Me obsesiona que la Región de Murcia tenga voz propia en Madrid"

Casi en vísperas de la celebración del 42 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia el 9 de junio, Fernando López Miras ha subrayado en COPE que la Región "ha cambiado y ha mejorado mucho en estos 42 años. Han sido los de mayor prosperidad y modernización de la Región. Es la mejor tierra del mundo, aunque hay cosas por mejorar".

"Lideramos el crecimiento económico a nivel nacional. Hemos doblado población, pero hemos sido los que más hemos incrementado nuestro PIB gracias a los de aquí y a todos los que han venido de fuera. Sin ese trabajo codo a codo, no habríamos llegado a estos niveles. Además, según el último informe del BBVA, seremos la segunda Comunidad autónoma que más va a crecer en 2025".

Retos de futuro

"Son retos económicos y sociales. Por ejemplo, no podemos vivir sin el trasvase Tajo Segura, no podemos permitir que se le de carpetazo a un proyecto como el Gorguel que iba a crear 40 mil puestos de trabajo, o tener un AVE que no es AVE, o tener un corredor mediterráneo que acabe en Alicante".

"Más allá de esto, me obsesiona y me ocupa permanentemente que la Región de Murcia tenga voz propia en Madrid. Para ser escuchado hay que pasar por la capital de España. En los últimos 40 años a la Región de Murcia ha sido discriminada y tratada injustamente porque no hemos llevado nuestra voz allá donde se toman decisiones políticas".

Elecciones europeas

Las elecciones del 9 de junio son muy importantes por los fondos para ganadería, agricultura y pesca vienen de la Unión Europea, porque la legislación europea es fundamental para la Región, por las llamadas cláusulas espejo, etc. Pero además son cruciales porque son las primeras que pueden cambiar un gobierno. Pedro Sánchez está acorralado, no ha podido presentar los presupuestos, tiene un gobierno frágil y dividido, no ha podido presentar algunas leyes… Si además sufre un rechazo electoral, creo que se verá obligado a convocar elecciones. El 9 de junio puede ser un día redondo para la Región por celebrar su aniversario y porque se ponga fin a un Gobierno que está maltratando a la Región de Murcia".