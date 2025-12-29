La lluvia y el granizo generan incidencias en San Javier, que afectaron incluso al hospital

San Javier tenía activado el aviso amarillo desde las 08.00 horas y hasta las 18 horas y la lluvia y el granizo ha sido protagonistas durante la mañana. El alcalde, José Miguel Luengo, ha pedido a la población que extremara precauciones, porque el acumulado de agua ha sido importante.

"Entre las 08.00 y las 12.30 horas se ha registrado un acumulado de 43 litros por metro cuadrados en La Ribera y 53 en el Mirador", ha confirmado la principal autoridad del municipio en torno al mediodía en las redes sociales.

Las lluvias han sido torrenciales y el granizo ha caído de forma intermitente en la zona, lo que ha provocado problemas en imbornales y canaletas y han tenido que cortar varias carreteras para evitar el riesgo.

Protección civil de San Javier El granizo ha sido protagonista en San Javier

El Hospital comarcal del Mar Menor también se ha visto incomunicado durante una parte de la mañana. Se ha cerrado las calles de la Rotonda Dos Mares en dirección a la bajada de la Autovía, y también Ramón y Cajal.

El alcalde reconoce que no esperaban esta cantidad de lluvia en tan poco tiempo y pedía extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.