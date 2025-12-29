Activan la alerta en Los Alcázares por riesgo de desbordamiento de una rambla
Protección Civil emite un aviso a la población a través del sistema ES-ALERT ante la crecida de la Rambla de Las Colonias
La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha activado la alerta a la población en la zona de Los Alcázares en la Región de Murcia ante el riesgo inminente de desbordamiento de la Rambla de Las Colonias. El aviso se ha comunicado a los residentes a través del sistema ES-ALERT directamente en sus teléfonos móviles.
Instrucciones de Protección Civil
El mensaje oficial comienza con una advertencia clara: "Existe riesgo de desbordamiento en la Rambla de las Colonias". A continuación, se emiten instrucciones para garantizar la seguridad de los vecinos, pidiendo que "no crucen cauces de agua con su vehículo" y que "extremen la precaución".
Pedimos precaución a los ciudadanos y que no bajen a los sótanos"
Presidente de la Región de Murcia
Además, las autoridades subrayan la importancia de evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. En caso de que el agua llegue a las viviendas, la indicación es "no baje a sótanos" y, si la situación empeora, "suba a plantas altas" para ponerse a salvo.
El presidente de la Región, Fernando López Miras ha calcado ese mensaje en sus redes sociales tras un domingo con muchas incidencias y una mañana con una situación compleja en San Javier o San Pedro del Pinatar. El aviso en Cartagena y Mazarrón se mantiene activo y de color amarillo hasta las 18 horas.
