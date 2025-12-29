Activan la alerta en Los Alcázares por riesgo de desbordamiento de una rambla

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha activado la alerta a la población en la zona de Los Alcázares en la Región de Murcia ante el riesgo inminente de desbordamiento de la Rambla de Las Colonias. El aviso se ha comunicado a los residentes a través del sistema ES-ALERT directamente en sus teléfonos móviles.

Instrucciones de Protección Civil

El mensaje oficial comienza con una advertencia clara: "Existe riesgo de desbordamiento en la Rambla de las Colonias". A continuación, se emiten instrucciones para garantizar la seguridad de los vecinos, pidiendo que "no crucen cauces de agua con su vehículo" y que "extremen la precaución".

Pedimos precaución a los ciudadanos y que no bajen a los sótanos" Fernando López Miras Presidente de la Región de Murcia

Además, las autoridades subrayan la importancia de evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. En caso de que el agua llegue a las viviendas, la indicación es "no baje a sótanos" y, si la situación empeora, "suba a plantas altas" para ponerse a salvo.

El presidente de la Región, Fernando López Miras ha calcado ese mensaje en sus redes sociales tras un domingo con muchas incidencias y una mañana con una situación compleja en San Javier o San Pedro del Pinatar. El aviso en Cartagena y Mazarrón se mantiene activo y de color amarillo hasta las 18 horas.